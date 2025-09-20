男子餐廳內暈倒！店員1原因將他丟街上　半身發紫耳朵爬滿蟻身亡

美國有男子疑因失救致死。當地1名男子在牛扒店用餐期間突然暈倒，店員以為他是流浪漢只是睡着而已，便將他抬出店外。直至翌日，有附近美容院的學徒經過現場，發現男子半邊身體發紫、耳朵佈滿螞蟻，於是報警求助，惟救援人員到場後，證實男子已身亡。



事發後，死者家屬質疑店員做法不當，直斥「如果你不知道別人出了什麼問題，就不應該妄加揣測」，認為當時男子若非被人冷漠丟在路上，或許不會因失救而喪命，甚至怒斥「為什麼不撥打911？我覺得有人需要為此負責」；而牛扒店老闆則拒絕評論事件。



美國有男子在牛扒店用餐時暈倒，被店員冷漠地丟到街上，因失救不治身亡。（示意圖／GettyImages）

男子餐廳暈倒 店員以為流浪漢棄街上

綜合外媒報道，美國德克薩斯州（Texas）休斯頓（Houston）34歲男子莫布利（Jessie Mobley Jr）於8月7日到當地 KFFO Afro Steakhouse 牛扒店用餐，其間突然暈倒餐桌。由於餐廳不時會為有需要人士提供愛心餐，店員見狀以為他是流浪漢且睡着而已，便將他連同個人物品一同抬出餐廳外，搬到至附近1間美容學院門外放下。

34歲男子莫布利在餐廳暈倒，被店員以為是流浪漢且睡着而已，便將他抬出餐廳外放到路邊。（網上圖片）

事發地點為當地 KFFO Afro Steakhouse 牛扒店。（網上影片截圖）

男子翌日身體發紫死亡 耳朵佈滿螞蟻

直至翌日（8日）早上，有美容院學徒發現莫布利倒臥地上，發現他耳朵當時佈滿螞蟻，半邊身體已經開始發紫，於是報警求助，惟救援人員到場後，證實他經已不治。

美容院學徒上班時發現有男子倒臥地上，指對方當時半邊身體發紫，耳朵佈滿螞蟻。（網上影片截圖）

死者父親潔西（Jessie Mobley）與繼母蕾妮（Renee Mobley）事發後表示，接到兒子離世消息時覺得難以置信，親眼看見兒子樣貌時更被嚇倒，事關兒子身體發紫，甚至有腐爛的跡象，讓他們2人很是震驚。目前案件仍在調查中，但警方透露，如確定死者是自然死亡，調查將會結束。

死者父母批店員冷漠 導致兒子失救喪命

事發至今超過1個月，死者父母仍然未能得知兒子真正死因。2人悲痛訴說「如果你不知道別人出了什麼問題，就不應該妄加揣測」，認為當時若有人願意幫助兒子，而非冷漠地把他放在路上，兒子或許不至於失救喪命。

莫布利原定與親友慶生，其姑姑批評店員導致侄子死亡，認為需有人負上責任。（網上圖片）

死者姑姑：有人需為此負責 牛扒店老闆拒評論

而莫布利的姑姑就質疑是店員導致侄子死亡，狠斥「為什麼不撥打911？我覺得有人需要為此負責」，她原本甚至計劃在海濱餐廳為侄子慶祝35歲生日，但對方卻在生日前一周去世，讓她難以接受；牛扒店老闆則拒絕評論事件。

