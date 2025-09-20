樺加沙颱風│集氣求2天風假？　嘲似預言日本地震　網民籲勿忘山竹

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／米娜／打風／GFS／ECMWF／ICON】米娜剛走樺加沙馬上來襲！天文台預料熱帶氣旋樺加沙將以超強颱風之姿在下周中期最接近香港，下周二、三天（9月23至24日）氣開始轉壞，又指屆時本港受風暴潮影響，沿岸水位可能與2017年的天鴿和2018年的山竹相若，提醒市民做好防風防水浸準備。



有網民轉發歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）等預測，驚嘆樺加沙的恐怖風力，但不少網民卻揶揄港人「大驚小怪」，預言必有市民瘋搶糧食，甚至在網上「集氣」，希望樺加沙可以帶來2天「風假」，嘲天文台過度誇大「好似預言日本地震咁」、「吹大咗」。不過，許多人駁斥指，如果經歷過山竹的威力，絕不會對如此靠近香港的颱風掉以輕心，更有人上傳當年山竹風災摧殘本港的影像，以示警惕。



近日不少網民分享歐洲中期天氣預報中心的預測，顯示樺加沙的威力。（Windy截圖）

颱風樺加沙下周二靠近廣東沿岸

天文台表示，熱帶氣旋樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，並在下週初進入南海北部，預料會在下星期二逐漸靠近廣東沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有巨浪及湧浪。

香港天文台預料，樺加沙會在下星期二逐漸靠近廣東沿岸。（天文台截圖）

網民集氣求放「風假」

樺加沙來勢凶凶，在網上各大討論區及社交平台引起熱議，網上更瘋傳不少氣象預報圖片，提醒風力驚人，但有不少網民卻表示「期待」，希望可帶來「風假」，「8號頂到全日就夠」、「集氣聽日打風唔返學」、「求你賜給我們3天的假期」、「打工仔通常只在乎係咪放2日假」，甚至有學生發文預言停課時間表祈求「風假」，「你估咁易拎假？你估學生咁易請假？X你呢啲道德X」。

天文台對樺加沙的路徑預測 ：



香港天文台預料，樺加沙會在下星期二逐漸靠近廣東沿岸。（天文台截圖）

嘲天文台誇大：好似預言日本地震咁

部份人更不滿樺加沙被過度誇大，指目前仍存在許多變數，嘲諷已變得「好似預言日本地震咁」，「咩誇部門工作，開記招，乜都停晒，結果無風無雨，尷尬至極。唔好再誇大個風了」、「通常吹到愈勁愈冇料到等睇最後得3號」、「天文台吹到咁大，收唔收都科架？」、「未到就係到制造恐慌，煮到嚟當飯食」。

網民重提山竹破壞：今次唔講得小

然而，許多網民憶起當年颱風山竹對香港造成的破壞，不少人身受其害，提醒不可掉以輕心，「寧願佢唔打，返工做下嘢仲好」、「今次唔講得小，唔好在意風假，如果以現時路徑，相信好多人受災」、「天佑香港⋯當所有各國AI加香港天文台都咁講，個風唔講得笑時其實真係要喺網上多加提醒所有人注意」、「日本地震係預言，這個颱風是根據數據，好大不同吧」。

2018年山竹風災翌日，市面交通情況惡劣，大圍站更迫滿上班的打工仔。（資料圖片／盧翊銘攝）

網民笑言：真心想今次李氏力場成功

有網民笑言「希望個風可以改變路徑，真心想今次李氏力場成功」，又痛斥「求風假」的港人，「話我道德X都好啦，見到啲咩『集氣！打風』、『求掛8號風球，放風假』嘅post，都想反眼，恨放假咪自己拎假」。

杏花邨2018年遭「山竹」蹂躪後的情況。（資料圖片／李澤彤攝）

2018年山竹襲港後情況：

+ 6

+ 33

2018年山竹風災過後，有大埔網民上傳照片，展示早上上班的情況，成為網上經典照片，更被改圖成電影海報。 （Facebook「Tai Po 大埔」群組圖片）

2018年山竹風災過後，有大埔網民上傳照片，展示早上上班的情況，成為網上經典照片，更被改圖成電影海報。 （Facebook「Tai Po 大埔」群組圖片）

家長抱怨打風前買餸有壓力 被影相公審「話人搶嘢」

已有不少帖文「預言」港人近日必會搶糧，有家長抱怨打風前去買餸都倍感壓力，「跟住呢幾日有人去超市買嘢又會被批判，影相公審話人搶嘢」、「當年山竹有家長喺家長group好意提醒，結果有人話危言聳聽單單打打，結果打到嚟嗰日成班潛水，單打完人當無回事」。