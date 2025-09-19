樺加沙將西登｜天文台拆解颱風西登威力極強　網民震驚最擔心這區

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／西登／東登／熱帶氣旋】天文台表示，預料熱帶氣旋樺加沙會在未來兩三日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會達超強颱風強度，在下星期初進入南海北部；按照現時預測，樺加沙會在下星期中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪；由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸，提醒市民做好準備。



樺加沙來勢洶洶，更有機會「西登」。有網民發現天文台曾指出，若颱風「西登」，將對香港帶來巨大影響後，直呼「可怕」不想打風，「西登，應該超勁」、「集氣唔好打（風）」。另有網民擔心，若蝴蝶「西登」，杏花邨等近海地方將首當其衝。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會在9月21日（星期日）增強成颱風，9月22日（星期一）增強成強颱風，並於9月23日（星期二）以超強颱風級別逼近香港600公里範圍，9月24日（星期三）以強颱風級別逼近香港200公里範圍，並可能在香港西面登陸。 （天文台）

即睇樺加沙路徑+風力▼▼▼

以顏色劃分，目前直吹香港機率最高三成。（天文台）

天文台：颱風西登將帶來巨大風災

天文台曾指出，熱帶氣旋在香港東面或在西面登陸，對本港天氣影響差天共地。氣流在北半球以逆時針方向進入熱帶氣旋中心，如果熱帶氣旋在香港的東面登陸，本港將會吹偏北風，但因內陸山勢阻擋，風速會較低，而且也較乾燥。相反如果熱帶氣旋在香港南面掠過到香港西面登陸，強風會正面吹襲香港，而且東南風更會把海水推向岸邊，形成風暴潮，所以若是「西登」，將會帶來巨大風災。

如果熱帶氣旋在香港南面掠過到香港西面登陸，強風會正面吹襲香港。

例如2008年颱風黑格比和2006年颱風珍珠，兩者最接近香港時為200公里，中心最高持續風力約時速170公里。黑格比在廣東西部電白附近登陸，距離香港約350公里；珍珠則在汕頭附近登陸，距離香港約300公里。黑格比為港帶來8號風球，引起風暴潮，長洲吹偏東風，最高時速108公里；珍珠則僅帶來3號風球，長洲西北偏北風，最高時速62公里。