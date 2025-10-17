港鐵吊環扶手突斷裂！乘客驚訝大叫：嘩！　港男慘遭注視後續絕了

乘搭港鐵時經常有廣播呼籲乘客要「緊握扶手」，但竟然有人會緊握到握斷扶手？近日有港男搭乘港鐵時，手握車廂上方的吊環扶手時，扶手竟突然斷裂，他只好手持斷裂的部份，而事件更惹來旁邊乘客注視，有人驚訝地「嘩」一聲。



樓主透露他其後將扶手交還至客務中心，職員非但沒有要求他賠償，反應更是一絕，加上有網民分享類似經歷，故有留言猜測同類事件或時有發生，「可能見慣咗」、「應該預唔少呢啲case」。



有港男分享搭乘港鐵時，手握吊環扶手突然斷裂，遂引來同車乘客注視。（「threads＠jeremychung13」圖片）

搭港鐵握吊環扶手突斷裂 港男惹乘客注視

涉事港男在threads帳號「jeremychung13」發帖，分享他搭乘港島綫列車其間，原本緊握車廂上方設有的紅色吊環扶手，但扶手接駁位突然斷裂，他形容「拉下拉下，扶手塑膠個接駁位直接斷咗」，令他身旁乘客都紛紛表示驚訝，甚至「嘩」出聲，他亦惹來眾人注視。

將扶手環交還至客務中心 職員竟是這反應

從樓主上傳照片所見，他手持斷裂的扶手，只剩下三角扶手的部份。他之後將扶手環交還至客務中心，職員得知扶手斷裂後並未要求他賠償，只是目無表情向他道謝「哦，唔該晒」了事，讓他不禁傻眼表示「整爛咗地鐵個扶手」。

網民笑：真正嘅緊握扶手

有網民對樓主弄斷扶手表示震驚，「竟然可以整斷？」、「平時有做開Gym？」、「真正嘅緊握扶手」、「對面叔叔好似黑人問號咁」。不過有人分享類似經歷，「我都試過，架車急煞，成個扶手扯爛咗仲要X埋街」、「我都試過啊，跟住我成程扮捉住個扶手，費事俾人發現」。

職員反應惹議 網民：可能見慣咗

有人對職員反應表示不意外，「應該預唔少呢啲case，但喺車到好尷尬」、「可能見慣咗」、「反而想知如果因為咁樣你整親受傷，可唔可以向地鐵公司索取？」。

（threads＠jeremychung13）