便利店燒賣大贈送？買10粒店員慷慨裝一大碗　網民1原因勸速刪帖

7-Eleven便利店不定期會舉行快閃優惠，客人於「7仔食檔」可以11元享用10粒燒賣或魚蛋。最近1名女子就在社交平台上發文，表示早前到一便利店購買燒賣，1份本來只有10粒燒賣，惟女子卻收到盛滿整個塑膠碗的燒賣，感到非常驚喜，並發文分享此事。然而，在帖文引來網民熱議後，不少人紛紛勸樓主刪除帖文，擔心當初慷慨盛裝燒賣的店員會被秋後算帳，「識唔識低調？」。



1名女子就在社交平台上發文，表示早前到一便利店購買燒賣，1份本來只有10粒燒賣，惟女子卻收到盛滿整個塑膠碗的燒賣。（Threads圖片）

女子11元買「額外份量」燒賣

該名女子在社交平台Threads上發文，表示早前到一間7-Eleven便利店，以優惠價11元買10粒燒賣，沒料到「姐姐畀咗咁大兜我」。樓主上傳照片，顯示單單是膠碗內表面的一層，就已經有10粒燒賣，連同藏在下方的燒賣，推測店員裝了遠遠超過10粒。女子在文中笑言，「我哋對10粒嘅定義係咪唔一樣？」，又指此事完是意料之外，形容自己飯後「成肚燒賣」，又估計是該批燒賣快將超過食用期限，店員不想浪費，才給她額外份量。

帖文一出，隨即引來大批網民熱議，惟不少人留言希望樓主刪文，認為她的帖文會為相關店員做成麻煩，「咁都擺上嚟，係咪想阿姐冇得撈啊，靜靜哋贏唔得嘅」、「試過臨收工係會畀多啲」、「靜靜雞食咗佢啦，阿姐心諗妳po上嚟做乜」、「靜靜哋食啦」、「而家香港人真係難服侍，係都要搞到人哋冇咗份工先安樂」。