每個人洗澡時間長短不一，但如非獨居，霸佔浴室太久恐會影響同屋人。台灣1名女生在網上發文表示，每晚會在浴室排便、刷牙、洗內衣、洗臉、洗頭、洗澡，以及沖洗浴室，這7件事需時長達約1小時15分鐘，惹來男友無，忍無可忍向她「投訴」，故女生疑惑地問：「這樣真的很久嗎？」



帖文引來大量網民留言指，不少人直指需時太久，「真的很久，能在浴室待超過半小時的人，我都會很好奇他們是在裡面下蛋嗎？」、「你們只有1間衛浴嗎？只有1間的話，你待在裡面1個多小時算超久」。有網民指出「其實是你1次佔用太多時間」、「每個人的想法、方式都不同，洗多久還要嫌？」，有人建議樓主洗澡前切勿鎖門，男友一旦需要使用洗手間，都可以隨時入去。



樓主每晚使用浴室長達1小時15分鐘。（AI生成圖片）

樓主每晚使用浴室長達1小時15分鐘

樓主在「Dcard討論區」表示，由於自己是油性髮質，擔心頭部會散發味道，所以都會每天洗頭，每晚入浴室洗澡前都會嘗試排便，歷時約10分鐘，加上刷牙和手洗內衣大約20分鐘、洗臉洗頭約15分鐘、洗澡約25分鐘，完事後簡單沖洗浴室，大概5分鐘，全程75分鐘，但卻引來男友不滿。

網民︰超久的

樓主質疑「這樣真的很久嗎？」，許多網民留言指「超久的，我以前住宿舍，如果遇到你，我真的會崩潰」、「半小時內才正常吧」、「動作很慢？還是做很多次清潔？還是面積很大？還是都在發呆？好神奇」。

樓主男友不滿她使用時間過長。（AI生成圖片）

建議樓主洗澡前切勿鎖門

但亦有人認為「沒事，你不用跟大家比這個，因為你做的事比較多」、「女生洗澡時間差不多，你算快了哦，1小時多而已，我都要超過1.5小時」、「我其實也洗這麼久」。有網民疑惑樓主是否鎖門洗澡，「知道部份情侶洗澡時沒有鎖門，方便另一半有『急事』可以入去使用，樓主可以效法」，亦有人建議樓主把所有事項分段進行，讓男友有機會使用洗手間。

（Dcard討論區）