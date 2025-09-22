婆婆用櫃員機存鈔轉帳10分鐘　排隊男出聲被狂鬧　最終1絕招解決

長時間佔用銀行櫃員機並非文明行為，有港男於網上發文公審1名婆婆，指出日前排隊使用銀行櫃員機，前面正使用的婆婆一直存鈔進約4至5個帳戶，又轉帳找卡數，港男等了約10分鐘，忍不住詢問能否先讓他提款，詎料被婆婆責罵，「鏟到上天花板」，兩人理論起來，最後港男竟以1招成功令婆婆主動離開。



有港男於網上發文公審1名婆婆，指出日前排隊使用銀行櫃員機，前面正使用的婆婆一直存鈔進約4至5個帳戶，又轉帳找卡數，港男等了約10分鐘之久。（Threads@cjlovii）

該港男於Threads發文分享事件，指出當時排隊使用銀行櫃員機，前面的婆婆「先用存鈔，好似入咗4、5個戶口，跟住再轉帳找卡數」，他等了約10分鐘，忍不住詢問「Auntie其實我想撳一撳錢我就得㗎啦，你可唔可以畀我撳$500」，怎料「俾佢鏟到上天花板，仲叫我排隊」。

婆婆用櫃員機10分鐘 排隊男出聲被狂鬧

港男無奈道，「大佬，其實你知唔知每個人其實只可以有3次使用櫃員機嘅服務就要畀下1個人，我等咗你10分鐘先出聲已經算好」，並轉述婆婆不滿，「又話我畀壓力佢，令到佢一陣間轉錯錢」，最後港男提出報警，婆婆竟主動離開。

有網民指出，「入票機先係重災區，啲人入10幾張面不改容」。（資料圖片）

網民：咁有耐性等佢10分鐘先鏟佢

有網民留言批評，「通常呢啲上咗年紀嘅阿姑都唔會理人感受」、「遇到呢啲自私X真心嬲」、「黑超+口罩+左右1個環保袋，遇到呢個combo算你唔好彩」，又佩服港男，「嘩，你咁有耐性等佢10分鐘先鏟佢」、「佩服你排10分鐘，我排1分鐘覺得唔對路即時走人」、「你嘅耐性已經係聖人級」，有人就說「正常我入1次錢會再排過隊入第二次，因為我驚俾人鬧」。

有網民指出，「入票機先係重災區，啲人入10幾張面不改容」、「試過遇到有個阿嬸入咗15次支票都繼續入，排我前面嗰個阿叔都冇出聲」、「唔知點解成日趕時間撳錢都會遇到啲入數阿姐入成6、7條數，不斷咁喺個袋到拎1疊疊錢出嚟入，唔講以為個袋係識變錢出嚟」。

有網民建議，「叫佢搞咁X多嘢去櫃檯啦，個個好似你咁唔使做咩」、「佢咁過數法，都唔知係咪俾人呃錢，真係要幫佢報警」、「去7仔買嘢飲撳$500好過啦！」、「應該叫銀行個邊set機限時間同交易次數，喺幾多分鐘唔可以做幾多次重複動作」。