中環垃圾桶驚見$100紙鈔！港男：有手套快攞　網民1原因唔敢博

垃圾桶有錢執？有港男近日於中環街頭經過1個垃圾桶時，發現垃圾堆中竟有1張100元紙鈔，他立即拍下照片，發文呼籲網民「大家有手套快攞」。帖文引來熱議，有網民指出，港男發文時仍未過農曆七月，認為勿貪心，以免被鬼纏身，「七月節未過，唔好貪心，一陣執埋個老公／老婆返屋企」、「一陣執完之後發覺上面有字或者有紅繩你都澩嫪（音：撈攪，有麻煩的意思）」。



有港男近日於中環街頭經過1個垃圾桶時，發現垃圾堆中竟有1張100元紙鈔。（Threads@jimmyjimstandup）

該港男於9月20日在Threads發文表示，「中環近ZARA垃圾桶有張$100，大家有手套快攞」。照片見到1張100元紙鈔被丟棄在垃圾桶中，並被其他垃圾擋着，僅看到小部分。

網民：真係有人嫌錢多

帖文引來熱議，有網民留言表示，「咁都俾你搵到，抵你喺垃圾桶發現嘅」、「你肯定自己執咗，呃人過嚟」、「原來世界上真係有人嫌錢多」、「冇手都要攞啦，大佬」、「唔係自己就唔好攞啦」。

帖文引來熱議，有網民指出，港男發文時仍未過農曆7月，認為勿貪心，以免被鬼纏身，「七月節未過，唔好貪心，一陣執埋個老公／老婆返屋企」。（《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照）

有網民就質疑非真鈔，「練功券（銀行職員練習點鈔時使用的道具）」、「見過有張係廣告傳單嘅錢」、「如果真係$100，晨早俾人執咗」，又直指「農曆七月，不了」、「七月喎，當睇唔到穩陣啲」、「千祈唔好執」，有人則說「俾鬼纏好過做窮鬼」。

網民猜測掉錢原因

有網民猜測有人把鈔票當垃圾的原因，「飲醉咗掉埋100蚊」、「畀清潔姐姐tips嚟，咪偷」，又建議「直接執完洗手」、「執完之後即刻用咗佢」。