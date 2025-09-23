樺加沙｜做文職8號風球要回公司　無津貼膳食自理　港女斥如禁錮

【颱風消息／樺加沙／8號風球／天氣消息／打風／颱風香港】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台考慮在周二（23日）下午1時至4時改發8號烈風或暴風信號。有港女於網上發文轉述朋友公司的安排，直斥「沒人性」。樓主表示，朋友任文職管理工作，並非前線、外勤或緊急服務業員工，但即使掛8號風球仍須回公司，公司會安排其他同事駕車接送，但其間無任何額外津貼，膳食亦須自理。



樓主指出，若掛更高風球，朋友就要在取消8號風球後才可離開，因公司身處工業區，交通不便，而公司不會安排車輛接送員工回家。樓主質疑該公司安排是否有違勞工法例，又指若8至10號風球掛足20多個小時，朋友就等如被迫留在公司工作，直言「我覺得同挾人返公司再禁錮無分別」。



該港女於Threads發文批評，「我個frd間公司c●s」，指出朋友任文職管理，並非前線、外勤或緊急服務業員工，只有幾名下屬同事打風時需要輪更工作，亦會有颱風交通津貼。

文職管理人員在8號風球須回公司上班

港女表示，朋友的公司要求即使掛8號風球仍須回公司上班，「公司話8號風球如果佢搵唔到車返工，會搵人車佢返去開工，其間無任何颱風/交通/OT等額外津貼，同埋膳食自理」。

樓主憂交通不便難回家：同禁錮無分別

港女說，若工作期間掛更高風球，朋友就要在取消8號風球後才可離開，「因為只會車佢返公司，唔會車佢返屋企」。她指出，朋友合約上並無註明這份工作有以上特殊上班條款，質疑「呢間公司算唔算違反勞工法例？」。

港女又指出，「最癲嘅係，若果8-10號波掛足廿個鐘以上，咪等如被迫喺公司連續on duty多幾個shift？仲慘過平日無打風時返工，我覺得同挾人返公司再禁錮無分別」。

港女問道，「合約上無註明佢打8號時需要上班，佢職責亦不包括公司以上要求，如果返工途中或工作時遇上意外，公司勞工保險會唔會賠？因為其實掛8號佢根本係唔使返工」。

樓主：公司在工業區憂斷糧

港女於留言區補充，朋友公司在工業區，「附近便利店都唔多間，應該飯都無得食，無自備食物，被困幾10個鐘真係會斷糧」。

港女續說，「最慘公司唔近地鐵站，所以佢預你一定係走唔到/唔易走到，無颱風交通津貼又點會拎至少幾舊水搭的士？住得遠返一返屋企隨時無咗大半日人工，另外佢係搵第二啲『自願』同事為公司『義務』車人返去，無車費提供」。

港女質疑公司安排是「想多個人睇住下面啲同事返嚟做緊乜，同埋可能想佢mon實間公司有無漏水、爆屎渠掛」。

網民斥公司無理籲：早日轉工

網民留言批評，「間公司都戇XX」、「合約無寫明要返嘅，根據守則係唔使返。合約無寫好平常，因為唔寫明，啲賤格老細先可以迫你就範自願上班。例如飲食業界就愛用呢招，連補水都省埋」。

有網民指出，「見工無講，合約無寫就無勞保！可以拒絕，返工途中有事食自己。合理地拒絕就無問題！有部份職位要當風更係會直踩埋下一更，但一定有額外津貼，唔會要硬食！」、「僱員因安全考慮拒絕返工，法例上僱主亦唔可以秋後算帳。不過呢啲X街老細一定係用陰濕招，所以都係提醒你朋友早日轉工」。

有網民建議，「其實呢啲情況，無謂同公司爭執勞工法例，你朋友係可以病㗎嘛，打風咪咁啱唔舒服囉」、「佢番夠鐘咪收工做自己嘢，而家個問題係滯留，唔係叫佢番多個shift」。

