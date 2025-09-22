樺加沙搶購潮｜食物外這東西竟被瘋搶！網民看真身撐必買：最重要
撰文：布萊恩
出版：更新：
【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／搶購潮／打風】超強颱風樺加沙襲港，天文台將於星期二下午發出8號風球，又預告對廣東沿岸構成相當威脅，提醒市民要做好一切防風防水浸準備。
超強颱風樺加沙來勢空空，市面出現食物搶購潮，百佳、惠康、AEON等貨架蔬菜、麵包等食物被搶購，不少菜檔蔬菜價格更大幅提高。不過有網民發現，除了食物和膠紙，竟然還有1種物品被搶購一空，驚訝問「究竟係我自己太淡定or香港人太緊張」。其他網民看過物品「真身」，直指搶購合理，「係維生最重要嘅嘢」。
超強颱風樺加沙逼近香港，天文台表示，按照現時預測，樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部，隨着樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台會在今晚9時40分改發三號強風信號。
即睇樺加沙風力+路徑▼▼▼
天文台又預料，本港明日（9月23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號；星期三（9月24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。
樺加沙襲港現搶購潮！多個超市貨架被「搶空」
為準備應對颱風天，不少市民到超市搶購食物，多個百佳、惠康、AEON等貨架蔬菜、麵包被「清空」，畫面相當震撼。
+15
食物外水亦被搶購一空 目擊者：香港人太緊張？
不過有網民於社交平台發布相片，指除了食物和膠紙，竟然還有1種物品被「搶光」，驚訝問「究竟係我自己太淡定or香港人太緊張，連水都搶購一空」。
事件引來網民熱議，大部份人都認為搶購水合理，「其實有機會斷水斷電，買水都好合理」、「買咗都無損失，始終都會用到」、「可能佢哋住村屋驚停水停電呢」、「記憶中幾年內有個風係搞到我嗰區爆咗水喉冇食水」、「水先係維生最重要嘅嘢，買多咗又唔會用唔着」、「有備無患」、「飲用水係需要準備嘅，防停水停電」、「你太淡定。停電係會冇埋水，因為水泵要用電」。
樺加沙│最快明午1時發8號風球！提早下班？WFH？勞工處守則這樣說樺加沙｜打工仔湧天文台fb批8號風球太遲：玩謝市民 促即做1件事樺加沙搶購潮｜百佳貨架被搶空相片瘋傳！這1款蔬菜竟無人要買？颱風樺加沙│膠紙貼窗？實驗揭或有反效果 專家教加1東西正確防爆樺加沙後連環打風？歐美料10月1日颱風逼港+路徑 3大AI這樣預測樺加沙更強？天鴿、山竹襲港災情片瘋傳！網民呼恐怖：似世界末日