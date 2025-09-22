樺加沙搶購潮｜食物外這東西竟被瘋搶！網民看真身撐必買：最重要

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／搶購潮／打風】超強颱風樺加沙襲港，天文台將於星期二下午發出8號風球，又預告對廣東沿岸構成相當威脅，提醒市民要做好一切防風防水浸準備。



超強颱風樺加沙來勢空空，市面出現食物搶購潮，百佳、惠康、AEON等貨架蔬菜、麵包等食物被搶購，不少菜檔蔬菜價格更大幅提高。不過有網民發現，除了食物和膠紙，竟然還有1種物品被搶購一空，驚訝問「究竟係我自己太淡定or香港人太緊張」。其他網民看過物品「真身」，直指搶購合理，「係維生最重要嘅嘢」。



多個百佳、惠康、AEON等貨架蔬菜、麵包被「清空」。（Facebook群組「西環變幻時」）

為準備應對颱風天，不少市民到超市搶購物資。（Threads@eugenetsang18）

超強颱風樺加沙逼近香港，天文台表示，按照現時預測，樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部，隨着樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台會在今晚9時40分改發三號強風信號。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會9月23日（星期二）以超強颱風級別進入香港600公里範圍，9月24日到香港100公里範圍左右掠過，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。（天文台）

即睇樺加沙風力+路徑▼▼▼

天文台又預料，本港明日（9月23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號；星期三（9月24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。

樺加沙襲港現搶購潮！多個超市貨架被「搶空」

為準備應對颱風天，不少市民到超市搶購食物，多個百佳、惠康、AEON等貨架蔬菜、麵包被「清空」，畫面相當震撼。

多個百佳、惠康、AEON等貨架蔬菜、麵包被「清空」。（Facebook群組「西環變幻時」）

多個百佳、惠康、AEON等貨架蔬菜、麵包被「清空」。（Facebook群組「西環變幻時」）

樽裝水水亦被搶購。（Threads@lifelazier）

+ 15

食物外水亦被搶購一空 目擊者：香港人太緊張？

不過有網民於社交平台發布相片，指除了食物和膠紙，竟然還有1種物品被「搶光」，驚訝問「究竟係我自己太淡定or香港人太緊張，連水都搶購一空」。

（Threads@lifelazier）

事件引來網民熱議，大部份人都認為搶購水合理，「其實有機會斷水斷電，買水都好合理」、「買咗都無損失，始終都會用到」、「可能佢哋住村屋驚停水停電呢」、「記憶中幾年內有個風係搞到我嗰區爆咗水喉冇食水」、「水先係維生最重要嘅嘢，買多咗又唔會用唔着」、「有備無患」、「飲用水係需要準備嘅，防停水停電」、「你太淡定。停電係會冇埋水，因為水泵要用電」。