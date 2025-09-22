樺加沙搶購潮｜中環女豪買20箱膠紙？背後原因惹議　網民：勿嘲笑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／搶購潮／打風／膠紙】超強颱風樺加沙將吹襲香港，不少人搶購膠紙貼窗貼門防風。本港網絡下午瘋傳照片，見到中環1間五金舖門口，有1名女子一口氣購入至少20多箱膠紙，目擊者驚呼「呢個富太太好利害」。



相片引來網民熱議，有人笑言「想炒膠紙？」、「大戶喎，我驚佢俾人打劫（膠紙）！」。不過也有網民認真分析2種原因，認為大手買入膠紙是正常，反駁「香港人寧願信人低能，都唔信人做緊嘢」。不過，也有人認為單憑相片不能斷定女子購買大量膠紙，可能只是商戶調來大批膠紙應市而已。



網絡瘋傳照片，見到中環1間五金舖門口，有1名女子一口氣購入至少20多箱膠紙。（Facebook群組「西環變幻時」）

市面出現膠紙搶購潮。（Threads@happynanani）

過去網民曾有不少經典花式貼膠紙方法，十分爆笑！▼▼▼

有市民在颱風天苦中作樂，於家中玻璃窗用膠紙向外貼出「來都來了」4字。（fb專頁「香港人」圖片）

超強颱風樺加沙來勢洶洶，市民把握時間做好防風準備。有港女在Facebook群組「西環變幻時」發布多張相片，指有1名女子「大手買入」20多箱膠紙，留言「呢個富太太好利害，1次過買二十幾箱膠紙」。

女子買20多箱膠紙 目擊者：呢個富太太好利害

從相片見到，現場為中環一間五金舖門口，女子面前擺放了至少20多箱3M膠紙，堆疊到差不多1個成年人身高。膠紙旁邊還有1箱萬能膠，估計也是該女子購買。

現場為中環一間五金舖門口，女子面前擺放了至少20多箱3M膠紙，堆疊到差不多1個成年人身高。（Facebook群組「西環變幻時」）

網民分析原因籲勿嘲笑

網民看過相片震驚，「想炒膠紙？」、「明明膠紙就冇用，保險有機會唔賠」、「睇見都笑死」，又笑言「大戶喎，我驚佢俾人打劫（膠紙）」。

不過亦有網民認真分析，認為女子大手買入膠紙是正常，不應嘲笑，「呢啲好明顯幫公司或者學校買啦，好多老人院停晒送餐煮餐服務，啲職員去買幾百個公仔麵都俾人影上網笑啦，香港人寧願信人低能都唔信人做緊嘢」、「正常，香港商業大廈7、8成外牆，大門用玻璃做，向批發商訂都訂唔切，平時又唔會儲備咁多」。

另外有人認為未必是該女子購入所有膠紙，可能是商戶剛好入貨，女子站在前面購買，而旁邊亦有其他市民視察膠紙，不排除商戶是「超市部署」，調來大批膠紙應市而已。