樺加沙｜餐廳風假變例假　員工怒爆落波後即被叫上班　大律師咁講

【打風／樺加沙／10號風球／8號風球／天文台／勞工處】超強颱風華加沙襲港期間，天文台一度於周三（24日）發出10號風球，部份打工仔得以留在家中休假。不過，有網民就在討論區發文，表示其任職的餐廳早在周一（22日）得知2天後會掛10號風球，隨即安排員工當天放例假，以免員工「放風假」。當天文台周三下午1時許改發出8號風球時，餐廳又即時要求樓主趕回店內準備營業，不上班要發「警告信」、「扣花紅」，揚言有不滿「可以離職，只需7日通知」，讓樓主不禁大罵，「你當我係休風假，我準備隨時落波返工係我打工仔應份！但你老x要扣我例假呀！」。



據勞工處《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，僱主不可減少僱員在《僱傭條例》下有權享有的年假、法定假日或休息日，用作補償因發出八號或更高信號、黑色暴雨和其他惡劣天氣警告或「極端情況」公布而損失的工作時間。



執業大律師陸偉雄回應《香港01》表示，僱主不得用例假補償打風所損失的工作時間，至於改掛較低風球要求員工趕上班及扣花紅等問題，他指《僱傭條例》的確「冇寫得咁死」，建議僱主以體諒僱員的心態，未雨綢繆「未出事前三口六面講清楚」，又教打工仔有不滿時不必「馬上say no」，可先試1方法令僱主讓步。



樓主表示其任職的餐廳早在周一（22日）得知2天後會掛10號風球，隨即安排員工當天放例假，以免員工「放風假」。（示意圖 / 資料圖片）

餐廳老闆編打風日放例假

該名網民在連登討論區以「痴X線公司 打十號風球就一早編晒我地OFF當例假」為題發文，表示餐廳老闆於周一收到天氣消息，指2天後「全日都會十號風球」，便立即更改更表，安排員工周三放例假，變相員工沒有選擇下被扣例假。直至天文台於周三下午1時20分改發8號風球後，「就叫我哋即時要趕返餐廳開舖，唔返就收警告信，扣晒啲花紅」。

員工慘遭扣假 落波即冒雨返工

樓主冒着風雨行路回餐廳，直言「行X到我而家3點鐘先行X到返去餐廳，大風大雨爭啲死」，加上自己前一晚與朋友「玩通宵」，身心俱疲。

老闆：唔滿意可以離職

樓主不禁在帖文直斥老闆的安排不合理，「但你老X要扣我例假呀！一落波就叫你即時死返公司開工呀！仲要返唔足全日扣返鐘呀！而家全身濕X晒，底褲都濕晒返工呀！」。樓主後來還留言分享聊天截圖，顯示疑似老闆表示，「改咗你哋返工，你哋就要返，唔滿意可以離職，只需7日通知」。

樓主指老闆發訊息要員工上班，揚言「唔滿意可以離職」。（連登討論區）

不少網民紛紛留言討論，批評該名老闆不合理地安排更表，又要求樓主「開名」，「真係唔明佢公司乜嘢logic」、「咁樣彈弓手都得？以後都唔使畀面佢啦，日日請例假但第日都返工叫佢改返，等於隨時射波，隨時返就返，唔返就唔返」。

樺加沙襲港災情：



早上6時十號風球懸掛期間，將軍澳湧起大浪，衝破餐廳玻璃門，再淹浸內部。（tripperhead＠threads）

將軍澳一餐廳被水淹，桌椅東歪西倒，地面仍然有積水。（鄧栢良攝）

店內一片混亂。(鄧栢良攝)

據勞工處的《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，僱主不可減少僱員在《僱傭條例》下有權享有的年假、法定假日或休息日，用作補償因發出八號或更高信號、黑色暴雨和其他惡劣天氣警告或「極端情況」公布而損失的工作時間。僱主如無合理辯解而不遵守有關規定，即屬違法。

樺加沙│8號風球至少到8pm！落波2小時內返工?WFH?勞工處守則咁講

大律師陸偉雄：不得改例假補償打風損失

執業大律師陸偉雄回應《香港01》表示，僱主不得扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或例假，用來補償打風所損失的工作日子，僱主無合理辯解而不遵守有關規定，即屬違法。

執業大律師陸偉雄指，僱主不得扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或例假，用來補償打風所損失的工作日子。（資料圖片）

條例「冇寫到咁死」 建議未雨綢繆出事前協商

對於改掛較低風球下要求員工趕上班等爭議，陸大狀指，現時《僱傭條例》對於打風「冇寫得咁死」，並不仔細，落波2小時上班只是大眾較理解的安排，而這安排應靠僱主和僱員協定。他建議僱主應以體諒僱員的心態作出安排，要考慮僱員是否住在偏遠地區及上班會否遇到困難，「住大澳返唔到係理所當然」，勞資雙方應互諒互讓、未雨綢繆去協商一個落波後的指定時候上班，「未出事前三口六面講清楚」。

他又提到，《僱傭條例》下處罰前提是僱主「有無合理辯解」，但僱主必然認為自己提供的辯解合理，變成「口同鼻拗」，建議如果僱員對安排有不滿時，不必「馬上say no」，可向僱主建議「試下話幫佢問下勞工處」，僱主可能「褪軚」。