樺加沙｜港男開冷氣疑短路傳燒焦味　港女窗框被吹爆冷氣凹陷變形

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／10號風球／熱帶氣旋】超強颱風樺加沙襲港，天文台一度發出10號風球，有港男發文分享颱風天下開冷氣，結果冷氣機疑短路及傳出燒焦味，他以自身經歷告誡其他網民打風時勿開冷氣。



另有港女分享，睡覺時家中突傳出爆炸巨響，原來是睡房冷氣機窗框被強風吹爆，石屎散落一地，牆壁出現裂痕，冷氣機窗外部分更凹陷變形，她慶幸自己沒有受傷。



有港男發文分享颱風天下開冷氣，結果冷氣機疑短路及傳出燒焦味。（Threads@tomy_lazy）

有港男於Threads發文表示，「噚晚見到個post講，話打風開冷氣會整壞部機，我唔信所以開咗，個結果係，啱啱部冷氣突然啪一聲停咗，然後有焦燶味傳出」。

港男開冷氣疑短路傳燒焦味

該港男以自身經歷勸喻其他網民，「建議咁多位真係熄返部冷氣先，除非你好有錢可以換冷氣」。他又補充說，住所「背海望屋苑」，窗口面向東或東北。

網民各施各法防冷氣機被強風吹入屋▼▼▼

網民：食正風有機會燒摩打

網民留言指出，「你真係地獄黑仔王」、「當風加窗口機，要素齊全」、「可能食正啲風鬥力」、「如果食正風有機會燒摩打」、「主要係要睇風向，當風真係唔好開」、「好彩自動斷掣，唔係燒着仲大鑊」、「我聽到風勢變大即刻熄冷氣」。

不少網民提醒，打風真的最好不要開冷氣，「咁多人出post提都唔信，咁都無咩嘢好講了」、「仲好多人話無事，可照開，到真係壞佢哋又唔使負責任真係講咩都得。機就自己嘅，見唔對路就熄咗佢忍一忍」。

有網民就感謝樓主的警世文，「本身好熱頂唔順想開，發現同你同款冷氣機，仲要裝修嗰陣防水膠整得唔係咁好，啲水沿着冷氣機位滴緊入嚟張床（我張床隔籬就係窗），好彩有睇你個post冇開冷氣咋，開咗冷氣我應該成個人吹咗出去了」、「上1分鐘有啲熱仲想開冷氣，之後就見到你個post，多謝你以身告誡咗我」。

另有港女分享，睡覺時家中突傳出爆炸巨響，原來是睡房冷氣機窗框被強風吹爆。（Threads@b2_sketch2.0）

港女冷氣窗框被樺加沙吹爆

另有住大埔的港女今早近8時於Threads發文表示，「瞓瞓下爆炸，以為爆玻璃，原來成個冷氣窗框吹爆咗」，她迅速拿走放在書桌上的電子產品和畫具，「iPad冇事！電腦冇事！」，並掃走散落地面的石屎碎。

至下午3時許，該港女看出窗外，才發現冷氣機窗外部分凹陷變形，她慶幸自己人沒事，「好彩我張床唔係瞓嗰邊」，只是「可惜我個新冷氣」，又說「要揾師傅整，短時間內冇得用書枱，牆都裂埋唔知點落手」。

港女睡房冷氣機窗框被強風吹爆，石屎散落一地。（Threads@b2_sketch2.0）

冷氣機窗外部分更凹陷變形。（Threads@b2_sketch2.0）

網民：無砸到人真係感恩

帖文引來熱議，不少人直呼誇張、恐怖，「依單難搞，連窗框都甩，望佢冇濕到入電啦，否則你全屋都跳水氣掣」、「幅牆裂晒喎，部機會唔會跌落街」、「好在有條窗簾木棍頂一頂，唔係成部機飛咗入屋，無砸到人真係感恩」、「最緊要你個人冇事，冇整親冇受傷就好」、「開少少窗減輕風壓應該就唔會爆，可惜太遲」。

有網民就指出，「俾雜物打中！撞得好勁」、「咁大衝擊，應該係有嘢撞到」、「似偷工減料」、「好似唔關安裝冷氣機問題，部冷氣機仲咬住個框，應該係換過窗，似係裝窗框間工程公司問題」、「隻窗都無任何耳仔裝入牆，求其防水英泥沙塞隙之嘛，吹爆有乜奇」、「裝窗嗰個X街啫，一口螺絲都冇收落個窗框度」、「其實好多人都唔知，如果一幅窗泥水做得飽滿同埋咬合牆身，係可以鬆返晒所有螺絲出嚟幅窗都唔會甩」。