樺加沙│白沙灣海景屋變廢墟影片瘋傳！屋頂被吹走　1物品震驚全網

【最新颱風消息／天氣消息／路徑／打風／樺加沙／10號風球／8號風球／白沙灣】超強颱風華加沙襲港期間多區出現災情。本港網絡瘋傳1段影片，指西貢白沙灣有海景房屋，經歷10號風球後滿目瘡痍變成「廢墟」，屋頂也被「吹走」，唯獨貼上膠紙的鋁窗仍然大部份完好無缺。疑似戶主目擊場景無奈表示「都唔要喇，乜都唔要喇」。



影片震撼網民，有人笑言「零阻隔無敵大海景，市場好難搵到呢啲樓盤」、「全海景嘅代價」。也有不少網民關注鋁窗質素，「全屋最穩陣就係玻璃窗，啲窗好實淨」、「邊間鋁窗公司？可以介紹嗎？」。



本港網絡瘋傳1段影片，指西貢白沙灣有海景房屋，經歷10號風球後滿目瘡痍變成「廢墟」，屋頂也被「吹走」。（Threads@kaitakbigbelly）

超強颱風華加沙襲港，白沙灣是重災區之一。有網民於社交平台Threads發布影片，指西貢白沙灣有海景房屋，在10號風球下滿目瘡痍變成「廢墟」，留言「白沙灣......呆咗」。

該海景單位屋頂「消失」，疑似被吹走，單位內堆滿電腦、木板、布條等雜物，床也被「淹沒」。（Threads@kaitakbigbelly）

白沙灣海景單位10號風球下變廢墟 疑戶主嘆：乜都唔要喇

影片長12秒，見到該海景單位屋頂「消失」，疑似被吹走，單位內堆滿電腦、木板、布條等雜物，床也被「淹沒」，唯獨貼上膠紙的鋁窗，仍然大部份完好無缺，屹立在場。而鏡頭傳來疑似女戶主聲音，無奈說「個床都係……都唔要喇，乜都唔要喇」。

網民：全海景嘅代價

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「零阻隔無敵大海景，市場好難搵到呢啲樓盤」、「全海景嘅代價」、「可以更好嘅觀星」。也有不少網民關注鋁窗質素，「全屋最穩陣就係玻璃窗，啲窗好實淨」、「邊間鋁窗公司？可以介紹嗎？」、「呢個教訓話畀你知，下次要用膠紙黐埋個天花板嘅」。

質疑僭建天台屋

不過亦有人質疑屋頂為何會被「吹走」，懷疑是否僭建鐵皮頂天台屋。