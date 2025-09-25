樺加沙│背心男10號風球爬大廈外牆通渠 網民鬧黐線教用1物解決
【最新颱風消息／天氣消息／路徑／打風／樺加沙／10號風球／8號風球／黃大仙】超強颱風華加沙襲港期間多區出現災情，星期三（9月24日）午網上瘋傳影片，有網民發現1名背心男在天文台發出10號風球期間，竟因「花槽去水塞咗」，爬出窗外的大廈外牆石壆位置「通渠」，直至積水一噴而出才爬回單位內。
驚險畫面嚇怕網民批評「要幾黐線先可以做得出呢啲行為」，又指其實用掃把和衣架都可以通到排水口，「這樣好危險， 應該安全至上」。
樓主在facebook群組「車camL（香港群組）」上傳影片，指星期三仍高掛10號風球期間，竟有人爬出大廈外牆，「條友真係唔怕死，花槽去水塞咗，都唔爭在落咗風球先去通，一陣強風一吹佢就跌落街」。
扶牆扶窗框借力勁驚險
影片所見，現場風勢頗大，正吹動大廈旁邊的樹枝，1名身穿背心男子從屋苑低層單位的窗戶爬出外牆石壆，手持疑似螺絲批彎腰有所動作，之後單手扶住外牆轉身，又彎腰用螺絲批插向另一方向，伸手抓住窗框借力起身，又再彎腰低頭細看。單位內部有1名赤膊男接應，直至排水渠重新通好，積水噴出後，背心男才爬入單位內。
網民認出事發地點為黃大仙某公屋屋苑，雖有人覺得問題不大，「潔癖起上嚟，自己都驚」、「同岸邊果啲（比），呢個小兒科」，但大批網民批評做法危險，「條友咁大膽嘅，我連窗都唔敢開，佢居然爬咗出花槽，完全係黐X線」、「早唔做，遲唔做，專做d高難度動作，一陣又要人救，一陣有咩三長兩短又響度哭葬」、「得同啲仆X見到緊急車叫晒係都衝燈一樣」、「應該綁條安全帶先再落」、「香港人係唔怕死嘅！怕死嘅就唔係香港人」。
有網民則笑言，要通排水渠根本不用爬出單位外牆，「屋企試過，但當時用衣架攪掂」、「用掃把都得喇」。
