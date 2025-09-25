颱風下緊守崗位！醫護為順利返工酒店留宿　總經理親自接送免淋濕

【打風／樺加沙／10號風球／8號風球／天文台】超強颱風下更體會香港人有愛！有醫護為了在打風期間順利回醫院上班，特意預訂附近的酒店，職員得知其身份後，不但在晚餐時送上貼心小禮，甚至主動安排車輛接送上班，免於被風雨淋濕，令他們大感溫暖。



有醫護人員打風當天要回醫院當值，與3名同事提早預訂灣仔一間酒店暫住，方便翌日上班。（Threads圖片）

醫護提早預訂酒店留宿 確保順利接更

該名醫護人員在社交平台Threads發文，指早知道打風當天要回醫院當值，遂連同3名同事提早預訂灣仔一間酒店留宿，方便翌日上班。入住當晚在酒店中菜廳用膳時，雖然員工人手不足，服務態度仍相當好，經理得知她們是醫護後，更送上一點心意，「多謝你令我哋感受到一絲温暖」。

總經理接送上班 網民：充滿人情味

翌日凌晨刮起狂風及「花灑式下雨」，讓樓主一整夜都在憂心上班情況，「跑馬地試過墳場條路水浸到上大腿，好怕要游水返工」，但當一行4人準備出發時，酒店總經理提出可駕車載她們上班，「話酒店送俾我哋，令到我哋一啲都冇濕過」。

酒店經理主動安排車輛接送醫護上班，免於被風雨淋濕，令他們大感溫暖。（Threads圖片）

樓主指與另一名同事需要「直踩兩更」，即工作15小時，但「因為2位酒店職員，令我哋覺得人間有愛同特別溫暖」。

網民激讚：好人好事！

帖文引起網上熱議，網民紛紛大讚「好人好事」，酒店職員的行為充滿人情味，又指樓主與同事們緊守崗位，亦非常值得敬佩，「辛苦醫護人員在颱風下守護香港，感謝酒店經理們送上溫暖」、「香港人團結起上嚟真係好有愛」。

該酒店也在帖文下回應，稱預計超強颱風影響全港，明白不少前線工作者，包括醫護人員、紀律部隊、公共交通及緊急服務人員仍需堅守崗位，希望能幫客人做足準備，還感謝樓主及其醫護同事帶來的溫暖和支持。