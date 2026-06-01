最愛的美女直播主濾鏡故障　驚見是自己親家姐　弟弟：我也有課金

日本一名年輕男子分享了自己姊姊的故事，引發網友熱議。



平時總抱怨薪水微薄、每月僅領16萬日圓（約7800港元）的姊姊，竟突然開著紅色Lexus（凌志）跑車回家，讓家人錯愕不已。

示意圖（Instagram@lexus_jp）

據日媒「日刊SPA」報導，橫溝先生（化名，28歲）家中經營肉品店，父母忙於打理生意。

他說姊姊高中時期是全國大賽羽球選手，但後來在一家設備製造商上班，並經常抱怨薪資過低：

永遠只有16萬日圓，要不要去找副業啊？

直到某天，弟弟聽到店外傳來低沉的引擎聲，探頭一看，竟是姊姊開著一輛紅色Lexus LC跑車登場。當下他忍不住驚呼：「姊姊？這是誰的車？」對方卻淡定回答：

我的啊，最近買的。

一身俐落打扮的她，已和過去樸素的模樣判若兩人。

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真正的震撼出現在一週後。橫溝先生一如往常打開手機，收看自己最愛的女直播主，結果對方的濾鏡突然出現故障，螢幕上露出真面目竟是姊姊的臉。

我當場傻掉，手機還差點摔了。

他感嘆，原來自己長期支持、甚至課金投錢的直播主，就是身邊的親姊姊。

最愛的女直播主，竟是自己的親姊姊。（示意圖，pexels）

事後詢問姊姊時，對方並未否認，反而大方承認副業身分，還邀弟弟一起幫忙拍攝與後製。橫溝先生說：

雖然衝擊很大，但我第一次看到姊姊如此有活力。她不只是換了車或換了造型，而是真的找到屬於自己的人生舞台。

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