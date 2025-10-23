九巴阿婆大聲講電話！後座港女1招KO　網民質疑︰你做緊一樣嘅嘢

乘搭公共交通工具時最好保持安靜，切勿騷擾其他人。有港女表示，日前乘搭九巴，前座「1名女性嘅長者全程大聲講電話，周邊沒有人理」，由於聲量非常擾民，所以她將手機鬧鐘鈴聲調校到最大聲，「當然個喇叭係對準佢嘅耳附近，個鈴聲響咗2次，佢嘅通話就停止了」。



大量網民笑言「做得好」、「齊鼓掌」，但亦有人認為「大家好聲好氣溝通，我相信會好啲」、「阿婆係衰，但隻耳未必可以承受咁大聲量」，甚至指「你覺得佢做得唔啱，但你做緊一樣嘅嘢，真係好咩？」。



樓主乘搭九巴，前座「1名女性嘅長者全程大聲講電話」，聲量非常擾民，所以她將手機鬧鐘鈴聲調校到最大聲，再把喇叭放到對方耳部附近，阿婆聞聲結束通話。（AI生成圖片）

樓主開大鬧鐘鈴聲反擊

樓主在facebook群組「巴士的事討論區～更新版」表示，9月21日在順利邨乘搭往青衣方向的42號路線九巴，前座有1名阿婆全程致電給其他人，聲量頗大，但其他人沒有反應，樓主聲稱想到「唯一做法」，將鬧鐘鈴聲開到最大聲，繼而把喇叭放到對方耳部附近，鈴聲響了2次，阿婆聞聲結束通話。

帖文引來網民討論

帖文引來許多網民討論，笑言「以其人之道，還施其人之身」、「抵死」，不過有網民覺得「你覺得佢做得唔啱，但你做緊一樣嘅嘢，真係好咩？」、「可能阿婆唔知自己講嘢大聲，你唔提佢，反而用喇叭對準佢隻耳，分分鐘整傷佢隻耳」。

（facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）