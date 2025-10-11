港鐵阿伯想打尖上車被阻！怒斥年輕港男︰唔好恃住後生　遭1招KO

港鐵列車埋站時，理應先讓列車內乘客下車，然後再上車。有港男在網上表示，日前乘搭港鐵，明明其他人在月台時，分開站車門左右兩邊排隊等上車，但偏偏有1名老翁站在車門中間位置，明顯是想打尖。港男見狀便站在老翁前方位置阻擋對方，老翁怒批「我企中間係咪阻住你呀」，港男聞聲反駁，老翁繼續喝斥「你唔好恃住自己後生呀，我都做過後生」，港男反指「你唔好恃住自己老呀」，強調中間位置讓給車上乘客下車，老翁無奈前往其他位置等候上車。



許多網民留言指「最慘係其他人唔出聲」、「你轉數好快」、「第一次聽老人鬧人唔好恃住後生，話自己都做過後生，幸好世界有你呢類人，直接KO佢」。



阿伯喝斥「你唔好恃住自己後生呀，我都做過後生」，港男反指「你唔好恃住自己老呀」，強調中間位置讓給車上乘客下車。（AI生成圖片）

阿伯站中間打尖

樓主在threads表示，早前在港鐵月台等候列車，「當時個個都（站車門）兩邊排緊隊」，但阿伯獨自「無啦啦企正中間」，相信他不想在左右兩邊排隊遲上車，所以站在中間，方便列車到站時可以衝入去，卻阻礙乘客下車。

阿伯︰你唔好恃住自己後生呀！

樓主故意站在阿伯前面阻擋，老翁見狀怒問「我企中間係咪阻住你呀？」，樓主指出對方「冇排隊，自己攝入嚟，打晒全邨人尖」，阿伯怒批「你唔好恃住自己後生呀」、「我都做過後生」，樓主聞言反駁「你唔好恃住自己老呀」、「我冇做過老（人），都知唔打得尖呀，老咗係咪可以打尖呀？」、「係咪冇人要求你有家教呀？為老不尊」。

乘客通常在月台分開左右兩邊排隊等上車，中間位置留給車上乘客下車。（資料圖片）

樓主︰知唔知醜呀？要個後生教返你轉頭

阿伯堅持自己站在中間「排隊」，樓主解釋「排隊喺兩邊，中間被人出，你係咪第1日搭地鐵呀？」，阿伯再次強調「你咪恃住自己後生呀，我都做過後生呀」。樓主再次反駁「你知唔知醜呀？要個後生教返你轉頭，係我就無面走去第二卡啦」，阿伯聞言轉到其他位置等候上車，樓主形容對方「中氣十足，健步如飛」，自己沒有欺負老人家。

網民留言支持

帖文引來大量網民討論，「你無做錯」、「字字珠璣，1個粗口都無」、「撐你」、「成日都有個扮傻，攝去中間勁賤」。

（threads@jesselhf）