港人遊日本搭地鐵聊天播片！大叔叫quiet　港爸1句反擊斥：冇禮貌

【日本旅遊】不少港人視到日本旅行是「返鄉下」！有港男近日在網上大呻，指一家五口遊日本坐地鐵時，以「唔大聲」的音量「傾計講笑」、兒子則使用手機看影片「正常聲量唔大聲」，突然間有名中年大叔行近頻頻說日語「完全唔知佢講乜X」，並疑似說出英語「quiet」（安靜）。他形容對方非常激動似「我殺咗佢老豆老母」，直到他大聲喝罵，大叔才終於行開。



港男不滿日本人「越嚟越冇禮貌」，強調同車日本人明明也有聊天，「擺明針對外國人」、「狗眼看人低」，但其帖文馬上被大批網民鬧爆。



港五口家遊日搭地鐵聊天 兒子手機睇片稱音量不大

該名港男在連登討論區發文，表示「日本人真係越嚟越冇禮貌 搭個地鐵都要受氣clx」，並上傳1張日本地鐵車廂照片，拍到1名身穿格仔裇衫大叔的背影，告示牌展示正前往吉祥寺，相信正到東京旅遊。

港男稱帶父母及妻兒一家五口遊日，早上去坐地鐵，上車「好自然傾下計講下笑 （自問唔大聲，正常人撘車傾計嘅聲量）」，兒子使用手機看YouTube影片，雖然開聲但音量不大。

日大叔行近「講一堆日文」疑叫「quiet」

一家人言談甚歡之際，有名中年大叔走近「講咗一堆日文，完全唔知佢講乜X，之後又話咩quiet（我估，佢啲口音好難聽），唔知以為我殺咗佢老豆老母clX」。樓主一家未有理會，但大叔未有住口，仍在自說自話「勁XonX」。樓主忍無可忍，在車廂內大聲喝罵「行X開啦X你老X」，這才將大叔趕走，一家人原本心情大好，「勁X影響我全日心情」。

車廂內日本人有聊天 質疑針對外國人

樓主強調，當時車廂內的日本人都有聊天，認為大叔的反應明顯只是針對外國人，「根本日本人就係睇其他人唔起，狗眼看人低」。

網民指日本地鐵要求靜到無聲

網民解釋，其實日本人在公共交通工具，例如巴士地鐵等都要求極度安靜，也不準講電話，「東京係要靜到放屁都聽到」、「人哋文化就係唔想打搞到人」、「人哋個車箱suppose係靜到無聲咁滯」、「日本人連信息聲響兩下都啤X住你，所以樓主俾人X唔出奇」、「日本電車可以食嘢，但電話唔可以開聲，同幾大聲係無關係，你搭車嘅時候，車上有廣播叫你手機要較靜音」。

遭狠批「影衰香港人」

樓主更「圍爐」失敗，被許多網民留言鬧爆，更希望他「唔好再去日本」，「車上睇片開聲已經要X啦」、「影衰晒，仲好意思上網話人」、「樓主躝啦，好羞家呀你」、「咪X影衰香港人啦」、「佢XX你好合理」、「X你老X用speaker仲聲大夾惡」、「你成日自己覺得唔大聲，可能對香港人嚟講都係大聲，只係香港人比較少當面XX你」。

樓主無奈留言「算啦，大家停止討論吧」，有網民笑言「睇到全部回覆都係X樓主，我都安心啲」。