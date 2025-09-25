樺加沙｜兩男8號風球推公園膠凳落城門河　石門街坊斥：破壞公物

超強颱風樺加沙襲港，天文台一度發出10號風球，多區出現水浸，沙田城門河水位上漲，一度淹沒行人路及單車徑。《香港01》接獲讀者兼石門街坊黃太報料，周三（24日）有兩張公園膠凳隨水漂流至濱景花園外花圃上，有兩名男子在河水退卻後散步時，見到花圃上兩張膠凳，疑一時貪玩，竟爬上花圃將兩張非常重的膠凳踢下單車徑，隨後搬上岸邊石壆再推凳落河。



黃太怒斥兩男「破壞公物，浪費公帑」，做出「損人不利己」的行為，表示已打1823電話向政府部門反映及舉報。



《香港01》接獲讀者兼石門街坊黃太報料，有兩名男子打風時將兩張公園膠凳推落城門河。（讀者黃太提供）

黃太向《香港01》表示，周三早上濱景花園外城門河河水上漲湧上岸邊，淹沒行人路及單車徑，浸至花圃位置，她見到有兩張公園膠凳隨水漂流至濱景花園外花圃上，一直無人理會，其後河水漸漸退卻。

兩男8號風球下推公園膠凳落城門河

黃太表示，至晚上6時45分，她吃完晚飯休息時望出窗外，剛好目擊涉事兩名男子散步走過，然後爬上花圃推動兩張膠凳。由於膠凳非常重，兩男一直用腳踢膠凳，踢下單車徑時，發出「砰」一聲巨響，她住在10多樓也聽到，而整個踢凳過程花了10分鐘，黃太起初誤以為兩男是清潔人員或是熱心人士幫忙將膠凳搬回原位。而當時天文台仍懸掛8號風球。

影片見到，兩男將膠凳搬上石壆。（讀者黃太提供影片截圖）

黃太：膠凳漂往沙田大圍方向

兩男踢凳後先走開一陣子，黃太猜測「佢哋應該驚其他人見到，於是扮無事，好似唔關佢哋事咁」。過了5分鐘後，兩男再次回來，將兩張膠凳推至行人路，緊接將膠凳搬上岸邊石壆，「嗰一刻我就知啦，肯定唔慌係好事」。

黃太表示，曾考慮過是否應大叫喝止，但認為在10多樓大叫，樓下未必會聽到，故只拿起手機拍片，錄下推凳落河的證據。黃太又說，兩張膠凳在城門河中漂浮了半小時，大概漂往了沙田、大圍的方向，再也見不到。

兩男將膠凳推落城門河。（讀者黃太提供影片截圖）

兩男將膠凳推落城門河。（讀者黃太提供影片截圖）

兩男推凳落河後，撐傘離開。（讀者黃太提供影片截圖）

兩男推凳落河後，撐傘離開。（讀者黃太提供影片截圖）

怒斥兩男：破壞公物，浪費公帑

黃太猜測兩男純粹貪玩才將凳推落河，甚至放下兩傘冒着細雨推凳，過程中並無互相拍片，「佢哋搬真係好辛苦，由花圃搬到河邊需要十數分鐘，但佢哋都好堅持去做，冇任何著數」。她直言非常憤怒，「明明係人哋兒童公園應該要落去玩嘅嘢，佢哋依家咁樣掟咗落河，兒童公園少咗兩張凳，其實呢啲好明顯係破壞公物，浪費公帑，亦都損人不利己，我完全唔明點解佢哋要咁做」，她亦已打1823電話向政府部門反映及舉報。

黃太說，兩張膠凳在城門河中漂浮了半小時，大概漂往了沙田、大圍的方向，再也見不到。（讀者黃太提供）

香港法例：破壞公物涉刑毀可囚10年

根據香港法例《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。