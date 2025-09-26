鳳樓招租？深水埗旺場月租$XXXX　內部裝潢曝光　鳳姐被指好租客

旺場出租？有網民於放租平台出租深水埗區多個單位，月租盛惠7,900元，即約大劏房的價錢，並附上多個單位的內部照片，只見有粉紅及紫色風格裝潢燈光、連大床、牆身大玻璃等，有關裝潢令網民聯想到是「鳳樓」招租，目標是出租予性工作者作為接待嫖客的「一樓一鳳」用途，質疑將單位設施直接提供予新租戶會否有衛生問題，「旺場？」、「接手生意」、「業主一定租比一樓一，到時封場又話唔知租鬼（畀）邊個同在單位內做乜！」。



不過，有曾放租鳳樓的業主指該單位如此放租沒有問題，又提到其實性工作者是「好租客」，「其實好客嚟，交租又爽手，又永無多多要求」。



有業主放租深水埗單位，帖文被轉載到其他群組，網民從內部裝修質疑是鳳樓。（fb群組「香港業主盤放租放售(筍盤暗盤)。謝絕地產」）

深水埗唐樓租算稱「旺場」

有業主在網上放租平台發帖放租深水埗單位，指屬唐二樓「旺場」，月租7,900元，並附上大量單位照片。多個單位整體色調以粉紅和紫色為主，每個都設有1張床、1張椅子、小梳化、小電視及小雪櫃，牆身裝上大鏡子。廁所沒有乾濕分離，淋浴間對正馬桶，但整體企理。門口位置及床上方佈置了許多吊燈飾，其中有單位的牆上仍貼有一些性服務的收費表，而樓主關閉了留言區。

單位全部有大床，牆身裝上大鏡子。（fb群組「香港業主盤放租放售(筍盤暗盤)。謝絕地產」）

租金平、裝修風格被指鳳樓

放租帖文被轉載到其他facebook群組引起熱議，認為租金便宜，而且整體裝修明顯是「鳳樓」，相信想放租予性工作者，「環境好似一樓一」、「旺場？」、「呢D係咪叫搵食架餐齊備，轉名後可馬上開工？旺房招租」、「7900分明要人接手做生意而不是自住」、「條x樣業主幾識賺」，又擔心會否誤租予未持有香港身份證人士作一樓一，「業主一定租比一樓一，到時封場又話唔知租鬼（畀）邊個同在單位內做乜！」

有單位沒有完全清理牆上的告示，附有性服務價格。（fb群組「香港業主盤放租放售(筍盤暗盤)。謝絕地產」）

有齊設備網民憂衛生問題

單位內設備齊備，甚至全部有齊大床，有網民質疑直接提供予新租戶使用會否有衛生問題，「即租即租開店系列」、「張床褥戰績彪炳……千祈唔好換啊」。

網民：班友其實好客嚟

不過，有網民提到放租給鳳姐並沒有問題，又分享道其實性工作者是好租客，「我以前有個客，有幾個咁嘅單位，租俾人做一樓一，七日鮮…….佢話呢班友其實好客嚟。 交租又爽手，又永無多多要求，要你整呢樣，整嗰樣。 總之你唔好阻佢做生意就得。」