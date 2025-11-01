申請公屋見審查主任　最後階段遭取消資格　網民猜這原因：停半年

在公屋申請的審查期間，申請人需「見主任」以進行詳細的資格審查。近日1名網民在社交平台發文，表示其公屋申請於審查階段，但在見主任後卻忽然被取消資格，讓他百思不得其解，只好向網民求教。



帖文引來許多網民留言，不少人認為大機會與資產超額有關，「審查後取消，應該係超額，等半年再審」。



樓主表示其公屋申請於審查階段，但在見主任後卻忽然被取消資格，讓他百思不得其解。（資料圖片）

樓主在Faebook群組發文並上傳照片，顯示其申請2人公屋，他們於2021年9月2日登記，選擇「擴展市區」區域，而申請進度一欄則顯示「你的公屋申請已被取消」，並建議申請者以房屋委員會書面通知作準。

公屋審查見主任後被取消申請

樓主表示，自己早前於審查階段「見主任」，不料隨後就得知被取消申請資格，不禁直呼「有冇人試過咁？唔明點解」。

帖文引來許多網民留言，不少人認為大機會與資產超額有關，「審查後取消，應該係超額，等半年再審」。（《堅離地愛堅離地》劇照）

帖文引來網民熱議，紛紛推斷當局取消申請的原因，有人建議樓主先直接向相關部門查詢，「去房署問吓，不過好大機會有啲嘢爆咗額，或者漏咗啲嘢，要問返房署先知」、「你有嘢報唔齊佢一定會狂打電話畀你，叫你補交，唔會就咁取消，除非你冇聽電話佢先會當你投降」、「問返房署，多數都係有漏報虛報嗰啲」。

網民建議等收信確認原因

部份人則表示樓主應等待正式信件，便能知道確實原因，「收到信會詳細話你知啦」、「你見主任當日，最後個主任有冇口頭上同你講話暫時合格，但都要等封合格信先至作實？」。