港鐵爆紅Rapper有新作！三語饒舌宣導扶手電梯安全　網民大讚敬業

港鐵香港迪士尼站男職員Hinson早前於網絡爆紅，他用普通話、廣東話及英語以獨特的饒舌（Rap）方式作出分流指示，生動有趣的腔調引來網民大讚。港鐵近日邀請Hinson創作1段饒舌歌詞，宣導搭扶手電梯的安全意識，港鐵稱Hinson於短短1小時內就完成創作兼錄好試聽版本（Demo），讚揚「好有熱誠」。



網民紛紛大讚，「呢位職員好正，MTR今次跟得夠貼，抵讚」、「欣賞依位員工，敬業呀」、「超正，呢個宣傳效果比咩大明星仲勁」、「冇請錯人，記得加人工呀！音樂創作要另計㗎」、「真係好正，希望你哋公司好好珍惜佢呢一種員工」。



港鐵近日邀請香港迪士尼站爆紅男職員Hinson，創作1段饒舌歌詞，宣導搭扶手電梯的安全意識。（港鐵Instagram影片截圖）

港鐵Instagram專頁小編近日發文表示，邀請到爆紅的Hinson親自創作1段饒舌歌詞，用兩文三語和大家「drop the new beat」，提醒要注意扶手電梯安全。

港鐵爆紅迪士尼站Rapper有新作

Hinson於約半分鐘影片中，穿上港鐵職員制服於港鐵站內搭扶手電梯，以及站在升降機前用其獨特的節奏饒舌，「握扶手，企定定，電梯安全靠晒你。扶手電梯唔好行，扶手電梯不走動。Hold handrail, no walking, escalator stand firm please. 大行李，升降機，大行李，升降機，大行李，請搭𨋢，拎大喼，要搭𨋢。Large items to the lift, large items take lift please」。

港鐵近日邀請香港迪士尼站爆紅男職員Hinson，創作1段饒舌歌詞，宣導搭扶手電梯的安全意識。（港鐵Instagram影片截圖）

港鐵近日邀請香港迪士尼站爆紅男職員Hinson，創作1段饒舌歌詞，宣導搭扶手電梯的安全意識。（港鐵Instagram影片截圖）

Hinson用兩文三語創作歌詞。（港鐵Instagram影片截圖）

Hinson用兩文三語創作歌詞。（港鐵Instagram影片截圖）

用三語饒舌宣導扶手電梯安全

港鐵小編於專頁透露，「今次膽粗粗send message邀請，Hinson喺短短1個鐘內就完成創作兼錄埋段Demo畀我哋，好有熱誠」。港鐵小編又轉述Hinson的感激，「感謝好多朋友嘅支持同欣賞，都係希望繼續做好自己崗位，令乘客有一個安全、順利嘅旅程」。

港鐵稱Hinson於短短1小時內就完成創作兼錄好試聽版本（demo），讚揚「好有熱誠」。（港鐵Instagram影片截圖）

港鐵稱Hinson於短短1小時內就完成創作兼錄好試聽版本（demo），讚揚「好有熱誠」。（港鐵Instagram影片截圖）

網民紛紛大讚，「呢位職員好正，MTR今次跟得夠貼，抵讚」。（港鐵Instagram影片截圖）

網民紛紛大讚，「呢位職員好正，MTR今次跟得夠貼，抵讚」。（港鐵Instagram影片截圖）

網民讚：值得加人工

網民留言讚賞，「十分有heart，值得加人工」、「講真，呢位職員真係冇得頂」、「好過依家喺大堂或者甚至乎喺月台播嗰啲拼貼式音頻檔案，多謝呢位職員喺冷冰冰嘅鐵路系統入面，帶畀我哋些少嘅親切感」、「MTR就明玩法啦，識用人」，甚至許願「希望所有車站可以播放佢把聲」、「希望嘟嘟嘟嘟都變佢把聲pls！」。