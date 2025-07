港鐵爆紅Rapper有新作！三語饒舌宣導扶手電梯安全　網民大讚敬業

港鐵香港迪士尼站男職員Hinson早前於網絡爆紅,他用普通話、廣東話及英語以獨特的饒舌(Rap)方式作出分流指示,生動有趣的腔調引來網民大讚。港鐵近日邀請Hinson創作1段饒舌歌詞,宣導搭扶手電梯的安全意識,港鐵稱Hinson於短短1小時內就完成創作兼錄好試聽版本(Demo),讚揚「好有熱誠」。



港鐵近日邀請香港迪士尼站爆紅男職員Hinson,創作1段饒舌歌詞,宣導搭扶手電梯的安全意識。(港鐵Instagram影片截圖)

港鐵Instagram專頁小編近日發文表示,邀請到爆紅的Hinson親自創作1段饒舌歌詞,用兩文三語和大家「drop the new beat」,提醒要注意扶手電梯安全。

港鐵爆紅迪士尼站Rapper有新作

Hinson於約半分鐘影片中,穿上港鐵職員制服於港鐵站內搭扶手電梯,以及站在升降機前用其獨特的節奏饒舌,「握扶手,企定定,電梯安全靠晒你。扶手電梯唔好行,扶手電梯不走動。Hold handrail, no walking, escalator stand firm please. 大行李,升降機,大行李,升降機,大行李,請搭𨋢,拎大喼,要搭𨋢。Large items to the lift, large items take lift please」。

Hinson用兩文三語創作歌詞。(港鐵Instagram影片截圖)

用三語饒舌宣導扶手電梯安全

港鐵小編於專頁透露,「今次膽粗粗send message邀請,Hinson喺短短1個鐘內就完成創作兼錄埋段Demo畀我哋,好有熱誠」。港鐵小編又轉述Hinson的感激,「感謝好多朋友嘅支持同欣賞,都係希望繼續做好自己崗位,令乘客有一個安全、順利嘅旅程」。

網民讚:值得加人工

網民留言讚賞,「十分有heart,值得加人工」、「講真,呢位職員真係冇得頂」、「好過依家喺大堂或者甚至乎喺月台播嗰啲拼貼式音頻檔案,多謝呢位職員喺冷冰冰嘅鐵路系統入面,帶畀我哋些少嘅親切感」、「MTR就明玩法啦,識用人」,甚至許願「希望所有車站可以播放佢把聲」、「希望嘟嘟嘟嘟都變佢把聲pls!」。