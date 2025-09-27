大鬧港大進修學院！女子斥課程非普通話：騙錢　警方持盾校方回應

來香港讀書被騙錢？本港網絡日前瘋傳多段影片，拍到1名白衣女子大鬧香港大學專業進修學院（HKU SPACE）九龍東分校，拿起櫃檯的單張不停拍打枱面及玻璃，狂說「騙錢呀」、「王八蛋啦」、「騙了我的9萬塊呀」。其後有照片拍到4名警員到場，1名警員手持盾牌，該名女子已冷靜下來和警員溝通。



警方回應《香港01》查詢時表示，1名女學生和母親指報讀課程原聲稱以普通話授課，上課後發現不是，到場要求退款，案件列作糾紛。



香港大學專業進修學院回應《香港01》查詢時表示，學院所有課程都以英語作為主要教學語言，已清楚列明於網站及課程概覽上，如學生遇到困難，學院會提供支援。



片段引起熱議，多名網民懷疑事件是否涉及中介問題，認為白衣女如因為被誤導破財，情緒激動亦屬正常，對此表示同情「如果佢被中介誤導，咁就係受害人，都好慘呀」。



白衣女拿起櫃檯的單張不停拍到櫃檯玻璃及枱面，聲稱被「騙錢」。（Threads@kaoruuu_.cosss）

白衣女到HKU SPACE投訴斥：騙錢呀！

社交平台Threads在9月26日流傳多段發生於港大學專業進修學院九龍東分校的影片，網民指「記得開聲睇，今日嘅KEC精華」。影片拍到1名身穿白衣、黑色長褲的束馬尾女子站在校舍地下中庭位置，情緒激動聲音高亢，部份說話內容較難清晰聽見，大喊「騙錢呀，騙錢呀，誰讓你們騙錢呀」。

白衣女拍打櫃檯不停叫「王八蛋」，聲稱自己被騙了9萬元。（Threads@kaoruuu_.cosss）

拿單張拍打櫃檯：縮頭烏龜、王八蛋

白衣女拿起櫃檯的單張不停拍到櫃檯玻璃及枱面，聲稱被「騙錢」，大罵「我說你們縮頭烏龜」、「都是騙錢的這裏面」、「王八蛋啦、王八蛋啦、縮頭烏龜啦」，又將單張灑到地上，「到底你們要不要臉呀，要不要臉呀」。

有站在上層的網民拍到，白衣女坐在中庭對住上方狂罵。（Threads@zeon_3.hung4）

有站在上層的網民拍到，白衣女坐在中庭對住上方狂罵。（Threads@ifung517）

狂喊「騙了我9萬塊」引學生圍觀 警員持盾牌到場

另有影片從高處拍攝，見到白衣女其實在中庭的扶手電梯附近，不停朝上方叫喊，「騙錢的」、「騙了我的9萬塊呀，騙了我的9萬塊，我們打工人的付出，騙了我9萬塊，什麼都沒有」。隨後有照片拍到數名警員到場，1名警員手持盾牌，有照片顯示，4名警員正與鬧事的白衣女溝通，相信她已恢復冷靜，當時中庭上方多層都有學生圍觀。

網民拍到有警員持盾牌到場。（Threads@phoebe.tang_）

網民懷疑女子被中介所騙

網民不斷問「發生咩事」，形容該女子「把聲穿透力極強，課室內都聽到」、「除咗騙錢啊之外，後面都聽唔到，有冇翻譯」。不少懷疑女子情緒激動，是否受到中介所騙，「係咪以為一路讀嘅係港大，點知原來係港大SPACE」、「有啲大陸中介又話Kong U 點知最後Hong U SPACE」。網民又猜她其實是學生家長，「佢真係學生咩？係咪家長嚟㗎？我覺得似係俾咗9萬蚊俾仔女讀書，但仔女GPA太低升唔到八大／大學，所以佢覺得SPACE呃錢」、「如果佢被中介誤導，咁就係受害人，都好慘呀」

4名警員到場和白衣女溝通。（Threads@kaoruuu_.cosss）

以為課程普通話授課 警列糾紛

警方表示，9月26日上午11時許接到學院保安報案，一名18歲女子與其45歲母親指報讀的課程原稱用普通話教學，至上課才發現不是，因課程糾紛到現場要求退款，將案件列作糾紛。

港大專業進修學院：已清楚列明所有課程以英語為主要教學語言

香港大學專業進修學院回應《香港01》表示，香港大學附屬學院所有課程均以英語為主要教學語言，並清楚列明於網站及課程概覽上。學生如遇到任何學習困難，學院會盡力提供切實可行的支援，以協助學生順利適應學習進度。