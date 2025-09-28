東鐵大媽運乳豬入境傳醃肉味　港女質疑凍肉怒公審　網民意見兩極

港鐵不時有乘客違規攜帶過大行李及物品上車。有港女拍在到東鐵線車箱內，有大媽由羅湖上車携帶一個行李篋及乳豬全體凍肉上車，還有「勁大浸醃肉味」，從她的電話對話得知她會運去深水埗店店舖。有網民斥責，「凍肉入境係犯法」、「其實可以拎咁多嘢搭車咩」；但亦有網民質疑箱中並非凍肉，指摘樓主「多餘」。



樓主拍到東鐵大媽疑運乳豬凍肉入境，並聞到醃肉味。（Threads@btsjinxpbg圖片）

有港女在Threads上發相及文，「X佢個街運嗰箱凍肉已經有X病」。相片拍下有女子坐在東鐵車廂內，坐在右邊近門口坐位，在門口位置放有一個行李篋，她的腳前地上放有長度約有半個人身高的紙盒，上面用簡體字寫上「鴻運金豬」。樓主表示「我100%肯定佢冇抽真空包裝，XhlX有舊肉係露埋出嚟」。

網民：可以拎咁多嘢搭車咩

帖文引來不少網民熱議，「其實可以拎咁多嘢搭車咩」、「凍肉入境係犯法」、「海關點解唔check，畀佢過到關個下先神奇」、「香港燒臘店，我見到有人運叉燒成個箱喺度」。

有網民認為未必如樓主所想是凍肉，指樓主公審「多餘」。（《藍色海洋的傳說》劇照）

有網民認為未必是凍肉

不過又不少人認為該箱物品未必如樓主所想是凍肉，「乳豬真係熟咗就過到關，上唔上到車就另計」、「都寫明金豬，你唔信，在睇唔到嘅情況下硬要話係生肉」、「人哋買乳豬，關你咩事呀！」、「我覺得個箱入邊唔係凍肉囉！我有時都孭住周XX個環保袋，唔通入邊就係金條咩？」、「咁都公審？多餘！」。

根據《進出口條例》（第60章），任何人進口冷凍或冷藏的肉類或家禽，必須領有食物環境衞生署（食環署）發出的進口許可證，違例者會被檢控，一經定罪，可處以最高罰款 50萬元和監禁兩年。

（Threads@btsjinxpbg）