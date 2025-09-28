東鐵大媽運乳豬入境傳醃肉味 港女質疑凍肉怒公審 網民意見兩極
撰文：喬納森
出版：更新：
港鐵不時有乘客違規攜帶過大行李及物品上車。有港女拍在到東鐵線車箱內，有大媽由羅湖上車携帶一個行李篋及乳豬全體凍肉上車，還有「勁大浸醃肉味」，從她的電話對話得知她會運去深水埗店店舖。有網民斥責，「凍肉入境係犯法」、「其實可以拎咁多嘢搭車咩」；但亦有網民質疑箱中並非凍肉，指摘樓主「多餘」。
有港女在Threads上發相及文，「X佢個街運嗰箱凍肉已經有X病」。相片拍下有女子坐在東鐵車廂內，坐在右邊近門口坐位，在門口位置放有一個行李篋，她的腳前地上放有長度約有半個人身高的紙盒，上面用簡體字寫上「鴻運金豬」。樓主表示「我100%肯定佢冇抽真空包裝，XhlX有舊肉係露埋出嚟」。
網民：可以拎咁多嘢搭車咩
帖文引來不少網民熱議，「其實可以拎咁多嘢搭車咩」、「凍肉入境係犯法」、「海關點解唔check，畀佢過到關個下先神奇」、「香港燒臘店，我見到有人運叉燒成個箱喺度」。
有網民認為未必是凍肉
不過又不少人認為該箱物品未必如樓主所想是凍肉，「乳豬真係熟咗就過到關，上唔上到車就另計」、「都寫明金豬，你唔信，在睇唔到嘅情況下硬要話係生肉」、「人哋買乳豬，關你咩事呀！」、「我覺得個箱入邊唔係凍肉囉！我有時都孭住周XX個環保袋，唔通入邊就係金條咩？」、「咁都公審？多餘！」。
根據《進出口條例》（第60章），任何人進口冷凍或冷藏的肉類或家禽，必須領有食物環境衞生署（食環署）發出的進口許可證，違例者會被檢控，一經定罪，可處以最高罰款 50萬元和監禁兩年。
（Threads@btsjinxpbg）
餐蛋治驚見「昆蟲」！港男吃了半隻感嘔心 店員這樣回應怒公審外賣員坐輪椅送餐 住山上港男：等2小時超餓 網民嘆心酸籲體諒驚！77歲婦輪椅攜女兒腐屍逛街 揭伴屍1年多 鄰居嚇到晚晚噩夢推輪椅婆婆上巴士！女車長1原因無法落板 阿伯怒罵：叫你落就落