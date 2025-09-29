巴士屏幕驚見6個字！港女以為快撞車嚇壞　揭乘客1行為令車長爆發

騷擾巴士車長駕駛屬違法！有港女早前乘坐巴士時，見到下層有乘客大聲談電話，聲浪大到令車長感到被騷擾，於是上層的電子屏幕竟然出現「車長受到滋擾」的字句，還響起警報聲，嚇得港女以為會撞車，感到十分恐懼，後來發現只是下層乘客講電話太大聲，影響車長駕駛而作出警告，證實虛驚一場。



樓主指第一次在巴士上看到這句通知而感到驚嚇。（Threads@tungtung.chloe圖片）

有港女在Threads上發相，分享在巴士上的奇遇，表示第一次見到巴士的電子屏幕出現「車長受到滋擾」這種字句，嚇到她以為接下來會撞車，幸好接着的廣播是「請降低電話音量」，讓她知悉原來是樓下的乘客談電話太大聲。

網民撐車長：滋擾車長係好大鑊㗎

網民看過帖文留言，指「未見過，確實得人驚」，但支持車長的做法，「係㗎，滋擾車長係好大鑊㗎」、「真係好滋擾，其實有線耳機10蚊有條，啲阿叔阿嬸可摸以買條」，有人笑言「其實係叫你樓上啲人落去幫拖呀」、「下一句：再繼續被滋擾我什麼都做得出」。

有網民指「係㗎，滋擾車長係好大鑊㗎」。（資料圖片）

網民分享其他滋擾車長個案

有網民分享類似情況，「試過一次坐B1，兩個女人因為啲拉車仔問題係度互相問候對方娘親，（車長）最後忍唔住係洲頭村停埋一邊熄車，再講一係就報警佢哋落車慢慢傾，一係就等我15分鐘落到元朗你哋再嘈，即時靜晒」。

（Threads@tungtung.chloe）