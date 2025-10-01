女大生呻飯堂西多士「又甜又鹹又腥」　揭用這內餡網民：落錯咗？

西多士是香港的代表美食之一，不過也會出現不同的變奏版。有港女在大學飯堂買到件「勁伏」西多士，切開麵包發現內餡是吞拿魚，「一咬落去又甜又鹹又腥」，讓她感受到前所未有的味覺衝擊，認為是食過最難食的下午茶，於是發帖公審。帖文引來網民熱議，「浸味已經喺個post到飄出嚟」，有人笑指「係咪環保餐？重用賣唔出嘅三文治做西多士」。



港女大呻在大學飯堂吃到吞拿魚內餡的西多士，「一咬落去又甜又鹹又腥」，覺得十分難食。（Threads@tszwing_0316圖片）

有港女在Threads上發相，指在某大學飯堂外賣了份西多士做下午茶。從相片可見，樓主已切開西多士的一角，露出內裏的吞拿魚內餡。樓主大呻「點解你個西多士會用吞拿魚做中間啲餡㗎」，加上餐牌沒有寫明，令她的味蕾飽受衝擊。

網民：浸味已經喺個post到飄出嚟

不少不愛吃吞拿魚的網民留言，「落錯咗餡？」、「好慘！呢個真係接受唔到」、「浸味已經喺個post到飄出嚟」、「我唔食吞拿魚，見到都覺得好X衝擊，我唔敢想像一下咬落去嘅感覺，呢一世都對西多士有陰影」、「鹹甜都有分好唔好食嘅」。

網民分享其他難以接受西多士內餡口味，包括用紅豆及柚子醬。（《藍色海洋的傳說》劇照）

網民分享其他難食口味西多士

有人則笑言「早餐吞拿魚治賣唔晒」、「係咪環保餐？重用賣唔出既三文治做西多士」。不過有人認為好食，「應該好食喎」、「對於唔鍾意花生醬嘅我嚟講好想試下」。有網民分享其他難以接受西多士內餡口味，「試過喺茶餐廳食到紅豆西多士，都係好難食！」、「公司Canteen有柚子醬西多士，仲地獄」。

（Threads@tszwing_0316）