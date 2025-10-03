外賣$154串燒套餐 港女呻份量少得離譜怒公審 網民嘲：買簽送肉
撰文：喬納森
出版：更新：
食肆的食物質素十分重要。有港女光顧觀塘1間串燒食店，外賣了價值154元串燒套餐，指當中10串里脊肉串燒，份量少得可憐，令她大呻「伏已中」。有網民形客「咁似人地食剩，痴住係支簽」、「買簽送肉」、「大陸食都無咁劣，笑X死」。
有港女在Threads上發相大呻「中伏」，單據顯示樓主外賣了約154元的套餐，包含燒排肉半斤及10串里脊肉，以及汽水飲品等，而相片可見，該10串里脊肉串燒只見竹簽上沾有少量肉，「咁樣都拮到落去真係好考功夫，仲要唔好食」，嬲到在網上公審。
網民認為離譜嘲：買簽送肉
帖文引來不少網民留言，也認為十分離譜，「買簽送肉」、「唔係店家串，品預製菜品，享預製人生」、「肉末嚟嘅，唔係肉粒」、「最恐怖係唔知乜肉，你揀元素表定老鼠肉」、「完全就係大陸假肉串燒賣香港價錢，個東主都幾係嘢」、「一睇100蚊10串，抵食喎，一上枱就想放火燒舖」。
網民都鬧：10串都唔知有無香港嘅一串
有網民在內地吃過同樣串燒，「有次朋友我去內地食，不知所謂，串串啲肉都係咁，食緊咩肉都唔知，樣樣都五香粉味，10串都唔知有無香港嘅一串，計返仲貴過香港，朋友仲話好食好抵」。
（Threads@jojoma12367）
餐蛋治驚見「昆蟲」！港男吃了半隻感嘔心 店員這樣回應怒公審外賣員坐輪椅送餐 住山上港男：等2小時超餓 網民嘆心酸籲體諒驚！77歲婦輪椅攜女兒腐屍逛街 揭伴屍1年多 鄰居嚇到晚晚噩夢推輪椅婆婆上巴士！女車長1原因無法落板 阿伯怒罵：叫你落就落