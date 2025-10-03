外賣$154串燒套餐　港女呻份量少得離譜怒公審　網民嘲：買簽送肉

食肆的食物質素十分重要。有港女光顧觀塘1間串燒食店，外賣了價值154元串燒套餐，指當中10串里脊肉串燒，份量少得可憐，令她大呻「伏已中」。有網民形客「咁似人地食剩，痴住係支簽」、「買簽送肉」、「大陸食都無咁劣，笑X死」。



樓主大呻「中伏」，外賣了約154元的套餐，不滿當中的串燒的份量竟是這樣少。（Threads@jojoma12367圖片）

有港女在Threads上發相大呻「中伏」，單據顯示樓主外賣了約154元的套餐，包含燒排肉半斤及10串里脊肉，以及汽水飲品等，而相片可見，該10串里脊肉串燒只見竹簽上沾有少量肉，「咁樣都拮到落去真係好考功夫，仲要唔好食」，嬲到在網上公審。

網民認為離譜嘲：買簽送肉

帖文引來不少網民留言，也認為十分離譜，「買簽送肉」、「唔係店家串，品預製菜品，享預製人生」、「肉末嚟嘅，唔係肉粒」、「最恐怖係唔知乜肉，你揀元素表定老鼠肉」、「完全就係大陸假肉串燒賣香港價錢，個東主都幾係嘢」、「一睇100蚊10串，抵食喎，一上枱就想放火燒舖」。

有網民指這些串燒「肉未嚟嘅，唔係肉粒」。（Threads@jojoma12367圖片）

樓主大呻中伏，套餐收153.8元，食物質素卻令人失望。（Threads@jojoma12367圖片）

網民都鬧：10串都唔知有無香港嘅一串

有網民在內地吃過同樣串燒，「有次朋友我去內地食，不知所謂，串串啲肉都係咁，食緊咩肉都唔知，樣樣都五香粉味，10串都唔知有無香港嘅一串，計返仲貴過香港，朋友仲話好食好抵」。

（Threads@jojoma12367）