港鐵女車廂疑吸電子煙！1人霸3座位吞雲吐霧反應遲緩　網民籲舉報

港鐵收費範圍內嚴禁吸煙，更何況是內廂內！近日有網民在社交平台上傳影片，顯示1名女子在港鐵車廂內疑似吸食電子煙，當場吞雲吐霧，行為舉止也非常遲緩。而女子坐在3人座位的中間位置，其兩側有其他乘客站立，但無人坐到空位，變成女子１人獨霸３座位。樓主看見此情境後大感困惑，並直言「第一次親眼見，雖然唔知太空油（正名「依托咪酯」）定電子煙」，影片引來大批網民回應，不少人提醒見到同類情況，應立即向港鐵１職員舉報。



港鐵車廂內有女子疑似在吸食電子煙，當場吞雲吐霧。（Threads影片截圖）

港鐵女子車廂吞雲吐霧

樓主在Threads上傳影片，顯示1名中年女子在港鐵車廂內吸食疑似電子煙，不時吞雲吐霧，行為舉止非常遲緩，她吸了一口煙後，便把收手中物件放回褲袋，其後又整理上衣。至於樓主上傳的另1張照片，則可見該名女子上半身傾向右邊，疑沉沉入睡。

影片中的女子坐在3人座位的中間位置，其兩側座位均沒有人，但兩邊近車門位置則有其他乘客站立，但無人坐到空位上，變成女子1人獨位3座位。樓主在文中表示自己是首次目擊港鐵車廂內乘客吸煙，但未能肯定對方吸食太空油或是一般電子煙。

網民稱不理太空油或電子煙均屬違法

影片隨即引來大批網民熱議，不少人看後感到震驚，紛紛留言「理得佢食乜嘢啊？總之入咗閘乜（煙）都唔食得」、「而家香港地鐵可以食煙？」、「有冇搞錯，呢個女人咁夠膽在港鐵車廂內食電子煙，真是開眼界」、「唔理電子煙定太空油，係交通工具入面都唔食得煙㗎」、「煙民係知道喺邊度食煙，食太空油就唔知自己喺邊」、「其實點解一定要係港鐵入面去食」 。

樓主上傳另1張照片，可見該名女子上半身傾向右邊，疑沉沉入睡。（Threads圖片）

不少網民則認為樓主應該在事發當下通知職員，「港鐵請罰款，車廂內公然食煙」、「所以佢左右兩邊都冇人敢坐，大家都知佢咩事，下次再見到，記得即刻同月台助理講等佢哋報警」。

在港鐵範圍內吸煙可被罰款$5,000

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

依托咪酯屬毒品 最高可囚終身

另外，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，製造、販運及管有危險藥物（包括「依托咪酯」）均屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。

（Threads@cheukching.__）