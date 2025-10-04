朗屏邨單位這樣裝冷氣　窗都不能關　網民：我想知點捱得過樺加沙

網上不時流傳各式奇特的安裝冷氣方式。有港男在網上發相分享，拍下有公屋單位的冷氣機，不是安裝在一般的冷氣機位，而是裝在窗的底部，並且令左右兩扇窗也不能正常關上，情況令港女傻眼。不少網民也覺搞笑，「我想知點捱得過樺加沙」、「開住窗開冷氣空氣流通好多㗎」。



樓主見到這情況驚訝地問，「到底個師父係點樣氹到屋主收貨？」。（Threads@waiii_t圖片）

窗口安裝冷氣後連窗都關不上

安裝冷氣機要找合資格人士才可確保安全。有港女在Threads上發相，驚訝地問「到底個師父係點樣氹到屋主收貨？」。從相片可見，地點位於朗屏邨，冷氣機被安裝在在對街的窗戶底部中間，令兩邊窗不能關上，要長期打開。

有人笑言,「開住窗開冷氣空氣流通好多㗎」。（示意圖／GettyImages）

有網民笑：安裝冷氣，改窗另計

帖文引來網民熱議，有人笑言「可能個師傅就係屋主」，樓主也認同「我都覺得似佢自己X整」。有人留言「好X嘢」、「我想知點捱得過樺加沙」、「安裝冷氣，改窗另計」、「開住窗開冷氣空氣流通好多㗎」。

有網民笑指「師傅可能話，成隻窗換好貴喎，仲要還原畀房署，到時好麻煩又要使多筆錢，裝塊黑色板唔漏冷氣 ，唔滲水 ，滲熱氣就得啦，嗰兩隻窗開住冇問題㗎，你呢個單位向內街，就算天鴿、山竹，都唔會吹爛窗㗎，如果爛咗就搵我，幫你搞掂」。

（Threads@waiii_t）