閨密攜子上門偷走2隻星之卡比公仔！反批物主太計較：大不了給錢

不問自取，是為賊也！台灣1名女生在網上發文大呻，表示自己喜歡遊戲角色「星之卡比」，在家中收藏數百隻相關公仔，同性朋友見狀帶同兒子上門參觀，當日玩得不亦樂乎。樓主事後在社交平台見到朋友發出限時動態，其兒子手持2隻卡比娃娃拍照，於是笑問朋友是否感受到卡比魅力，朋友回答是從其家中「拿了2隻走之後，這2天一直在玩」。樓主大感困惑，因她從沒有說把公仔相贈，但卻被擅自取走，惟朋友不但沒有道歉，反而認為「那款有140隻，兒子拿2隻走怎麼了？」，甚至批她斤斤計較，稱「大不了給錢」。



大量網民留言直斥該名人母做壞榜樣，勸樓主立即絕交，「就是偷竊沒什麼好說的」、「他現在是被告，不是朋友」、「滿糟糕的教育觀，要是我的話，會審視這段友誼還需不需要存在」、「這朋友不用再交下去了，真的不是錢的問題」。



樓主指出朋友和其兒子偷走紅圈內其中2隻星之卡比公仔。（網上圖片）

朋友攜子上門玩耍

樓主在Dcard討論區表示，自己喜歡星之卡比，家中更有幾百隻公仔，朋友得知後，詢問可否帶同其兒子上門玩耍，樓主表示同意，並形容「那天也玩的很開心，還用卡比鬆餅機做點心，也拍了不少照片」。

朋友直認取走2隻公仔 反批樓主斤斤計較

2天後，樓主見到朋友發出的限時動態，其兒子手上手持2隻星之卡比娃娃，樓主高興回覆「他也感受到卡比的魅力了嗎？」，朋友隨即稱是，更自爆「從你家拿了2隻走之後，這2天一直在玩」。樓主質疑對方為何不問自取，但朋友反認為樓主計較，覺得「那款有140隻，兒子拿2隻走怎麼了？他只是小孩」，更批評樓主「用『偷』這個詞很誇張，大不了給錢」。

樓主發現朋友兒子手持2隻星之卡比打卡，才知道對方在其家中擅自取走公仔。（AI生成圖片）

樓主︰這不是錢的問題呀？

樓主在文中指出「這不是錢的問題呀？是感覺問題，想要可以直接說，但是直接偷走是什麼意思」，直指沒有告知就擅取就是等同偷竊，和什麼物件、值多少錢沒有關係。

網民︰這個不是朋友，這是被告

許多網民支持樓主看法，留言指「這個不是朋友，這是被告」、「這樣我家裡放很多錢，他也能擅自拿幾張走」、「就是偷啊，這什麼朋友，還反過來情緒勒索」。

（Dcard討論區）