逾10年前買租置公屋！女業主腦退化住院舍　子女急問：可否出租？

許多公屋租戶當年因為租者置其屋計劃獲准購買自己單位，榮升成為業主。有網民近日表示，母親10多年前已購買自住的公屋單位，但她近日患上腦退化症，獲安排入住安老院，「間公屋𠵱家無人住，唔想丟空佢，請問可以出租嗎？」。



南昌邨單位是其中一條可供購買的公屋。（資料圖片）

網民︰補咗地價先可以租出去

樓主在facebook群組「公屋討論區」發帖文，表示母親因為患上腦退化症，令已購買的自住公屋變相被空置，好奇可否出租單位引來討論。網民指出「要補咗地價先可以租出去」、「補咗地價可以，未補就唔得」、「如果識得補地價，就肯定唔會問呢條問題」，樓主卻慨嘆「補地價就無錢補啦」。其實未補地價的資助房屋，包括公屋或居屋，在特定條件下可以出租予指定人士。

樓主母親10多年前購買公屋，但她近日患上腦退化症，獲安排入住安老院，詢問可否出租，網民指出必須先補地價。（AI生成圖片）

未補地價租置公屋受限制

已出售但未補地價的租置公屋屬於「資助出售單位」，不能在公開市場出售或出租，此類單位只可以透過 「居屋第二市場計劃」轉售，買家必須是綠表人士，並且需要向房委會或房協申請批准，經指定程序辦理，不能私下交易。之於補了地價的租置公屋，其性質等於私人物業，業主可隨意在公開市場出售或出租，不再受到限制。

另外，房協的「未補價資助出售房屋 - 出租計劃」下，已獲地政總署批出所需的豁免書，容許合資格的房協及香港房屋委員會（房委會）資助出售單位業主，可將其未補價的單位/睡房出租予合資格的公屋申請者，一般租金會較市價便宜。

為了防止有人濫用資助房屋牟利，如發現違法出租未補地價的租置公屋或居屋，業主與租客均屬觸犯《房屋條例》，最高可罰款50萬元及監禁1年。

（facebook群組「公屋討論區」）