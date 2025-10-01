港男交收波鞋收兩張500元呻被騙　這部份相同疑偽鈔　網民籲報警

現場交收貨品，收款時要小心以免招致損失。有港男託朋友代為去港鐵站交收1對波鞋，待對方完成任務，拍下收到的兩張500元港幣給他，指待會會傳入港男銀行戶口，港男才發現兩張銀紙的號碼一樣，疑收到假鈔。有網民留言「隔住屏幕都睇到呢兩張500蚊紙好有問題喎」、「豬隊友」、「報警」。



樓主友人手持的兩張500元港幣，上面印着相同號碼。（Threads＠lamlam81818圖片）

有港男在Threads上發相及發文，從相片可見，港男友人手持的兩張500元港幣，上面印着相同號碼。樓主指友人問他「我會唔會收到假鈔?」，樓主回答「我同佢講兩張錢一樣Number（號碼）唔係假鈔係乜嘢」，因此他相信自己收到假銀紙被騙。

帖文引來不少網民留言，「隔住屏幕都睇到呢兩張500蚊紙好有問題喎」、「啲色已經唔同」、「就咁睇相，紙質都好明顯」。有人責怪友人沒有看清楚便收款，形容是「豬隊友」。不少網民都建議報警，「行使偽鈔即刻報警處理」。

（Threads＠lamlam81818）