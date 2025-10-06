泰男被隔籬廁格大噴發沾污白褲崩潰 影片瘋傳網民：褲子不能要了
撰文：喬納森
出版：更新：
肚子不適上廁所大噴發不少人都經歷過，但網上流傳影片，有泰國人在上廁所時，隔籬廁格的人拉肚子大噴發，糞便從廁格底部空隙噴入，彈到他的白色褲子上，情況實在嘔心誇張。有網民表示，「好可怕」、「有味道」、「看來撐不住泰國料理的不只是外國人」。
上載者指有陰影：不敢靠近隔籬廁格
有男網民在Threads上轉發這事件，指是妻子給他看的，弄得他上廁所也有陰影，不敢靠近隔籬廁格，「在公司上廁所脫褲子離隔籬好遠，怕！」。
網民笑言：看來撐不住泰國料理的不只是外國人
不少網民看過帖文也大表驚恐，「好可怕」、「褲子不能要了」、「有味道」、「看來撐不住泰國料理的不只是外國人」，「馬桶：對不起沒有接住你」。不少網民問何解會發生這事，樓主回應「我請專人分析應該是褲子脫了還來不及坐，門就先開」，笑翻網民。
