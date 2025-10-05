最痛的背叛！孝女1原因悲痛立遺囑：遺產全給愛貓　分毫不給兄姊

世上有人真的毫無人性，連父母兄弟姊妹之間都沒有半點情誼！台灣1名律師分享個案，指曾1名女客人決定立遺囑，過身後要將所有遺產「都送給動保團體，照顧陪伴我的貓」，讓兄姊喪失繼承權。原來該名作為么女的客人，一直照顧父母直到百年歸老，但兄姊完全沒有出錢出力，「爸媽微薄的存款，他們分走。爸爸遺留的保險金，他們硬要，也不給媽媽當醫藥費」，甚至連父母的醫療費，都是由她自掏腰包負擔，令她慨嘆「最痛的背叛，不是來自陌生人，而是你叫了幾十年的哥哥姐姐」。



么女獨力照顧父母，包括支付醫藥費，而父親先離世，隨後輪到母親過身。（AI生成圖片）

沒結婚獨自照顧父母

劉韋廷律師在其facebook專頁分享，指該名女客人訴說自己大半生，「把青春奉獻在病床旁，把自己的人生暫停，去成全父母的餘生」。她沒有結婚，只有1間小房和愛貓，她試過質問兄姊為何沒有幫手照顧父母，「當年爸生病開刀，我一個人跪在醫院門口求醫生，你們人在哪裡？」、「媽跌倒送急診，我一整夜守在走廊，餵飯、換尿布、推輪椅。你們連一通電話都沒有」。

兄姊拒幫手兼冷言冷語

兄長強調自己在台南工作，不能專程前往醫院，胞姊更指么妹沒有結婚，時間較多，理應負責照顧父母，令她悲哭訴「我不是應該的！我是爸媽的女兒，你們是甚麼？」。

么妹心灰意冷立下遺囑，若她死後，兄姊將會喪失遺產所有繼承權，「所有的一切，都送給動保團體，照顧陪伴我的貓」。（AI生成圖片）

么妹決定立遺囑 遺產「送給動保團體，照顧陪伴我的貓」

父母醫療費由么妹獨力負擔，父親先行離世，兄姊硬要保險金，不願為母親留下用作醫藥費，兩老百年歸老留下微薄的存款，均由兄姊分走。兄弟的冷漠令到么妹心灰意冷，遂前往律師事務所，堅持立下遺囑，若她死後，兄姊將會喪失遺產所有繼承權，「將來我走了，我要把所有的一切，都送給動保團體，照顧陪伴我的貓」、「至少牠們不會像哥哥姐姐一樣，把我推向孤單與心碎」。

（facebook專頁「劉韋廷律師」）