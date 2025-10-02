台捷運逼讓座阿婆惡行再曝光！誣衊台大教授性侵　自招惡果下場慘

台北捷運日前發生逼讓座糾紛，1名阿婆因要求坐在關愛座、穿裙子的年輕人讓座，結果該名穿裙子的男生將阿婆踹飛，相關影片在網上瘋傳，引來各界關注。逼讓座事件鬧大後，涉事姓曾的老婦因在1間超商內鬧事，警員到場調查，揭發她是偷竊慣犯，早已因多項竊盜案而遭法院判囚55天，因未到案執行刑罰而遭通緝，曾婦將會依法入獄服刑。



曾婦其後被網民「起底」，揭發她曾經是中研院研究員，但惡行不止偷竊，而且過往多次騷擾台大數學系姓張前教授，捏造性侵的指控，受害人當時沒有起腳動武反擊，反而是斯文地報案提告，曾婦被控「加重誹謗」與「強制未遂」罪名，法官當時經審理後，合併應執行拘役90天，緩刑2年，但可易科罰金。



鬧事曾婦被發現是通緝犯遭警方逮捕。（網上圖片）

邀請大學教授參加計劃被拒

台媒於今年9月報道，早於22年前，即2003年7月起，曾婦多次以不同理由前往台大數學系張教授的辦公室，邀請對方參加由她構思的「凡異計劃」。雖然張男已一再婉拒，但曾婦仍和對方討論相關議題。張男不勝其煩，不但避開曾婦，甚至於2004年2月辭去台大教職。

造謠指控教授性侵女親友

曾婦被拒絕後仍不死心，多次透過信件要求張教授和她見面或聯絡，威脅如果不回應，將會向其他人散布張教授涉及性侵的訊息。到了2005年2月7日，曾婦真的以電子郵件發布「張老師性侵稱呼他姑丈的姪女」等訊息，張男沒有向曾婦動粗報復，更加沒有起腳，但文明地循法律途徑報案，向曾婦提告。

捷運當時還有很多空位，但曾婦堅持要坐在博愛座、穿裙子的「女子」讓座，並揮動手袋擊打「女子」膝蓋。（Threads@queen7_910）

2項罪成 合併應執行拘役共90天

案件當年在士林地方法院進行審理，曾婦否認犯法，堅稱願意接受測謊測試，但法官查看所有證據包括相關信件，認為曾婦散布的指控純屬臆測，其行為損害張男名譽，超出合理言論自由範圍，「加重誹謗」和「強制未遂」罪名成立，合併應執行拘役共90天，但可易科罰金和緩刑2年，緩刑期間必須接受保護管束，同時需要完成心理輔導。

被爆是「研討會達人」10多年

另外，台大地理系副教授洪廣冀分享，曾婦疑似是「研討會達人」長達10 多手，洪男當年在中研院當助理期間，曾婦懷疑「縱橫」各個研討會，拿取資料、吃點心和舉手詢問，這番言論一出，引起許多學界人士的共鳴。

被重擊後，「女子」怒目凝視曾婦。（Threads@queen7_910）

曾婦再揮袋擊打，「女子」即時伸腳擋開阿婆的袋，並站起來一腳大力踢在曾婦另1邊身體的袋上，曾婦失平衡跌坐後方座位上。（Threads@queen7_910）

台北捷運逼讓座被踹飛

曾婦於2025年9月29日下午在台北乘搭捷運，當時車廂內明明有其他空位，她卻要求年輕人讓座，並用手提袋攻擊坐在優先席、身穿裙子的男子，豈料該名民眾在被揮擊了兩次後，不疾不徐把手中的提袋交給旁邊乘客，便在阿婆再度揮擊之時，起身往前狠踹阿婆，曾婦往後跌到後面的椅子。

起腳男子︰You can try one more time

曾婦回身站起後繼續指罵，該名穿裙男子則表示「再來1次」、「You can try one more time」。這時有1名老翁上前勸架，曾婦向老翁投訴對方行為，但穿裙男反駁「那你可以自己開車啊，為什麼你要……可以掛東西，我就是要坐這裏啊」。老翁勸曾婦先坐下，惟曾婦留下1句「我現在才知道他是很可怕的人」後就離開畫面範圍，影片至此結束。

老翁勸曾婦先坐下，惟阿婆留下1句「我現在才知道他是很可怕的人」後就離開畫面範圍。（Threads@queen7_910）

警揭遭到通緝 曾婦︰認錯人了

逼讓座事件鬧大後，曾婦一舉一動受到各界關注，10月1日上午9時許，警方接獲報案，指台北市延平北路二段1間超商內發生糾紛，警員到場後發現又是曾婦鬧事，進一步查證身份後，發現她因多項竊盜案遭判刑55天未到案執行，9月30日遭到通緝，警員當場依法將她逮捕歸案。據了解，曾婦被捕時然情緒激動，甚至對警方大叫「認錯人了」。