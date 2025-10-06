公屋｜5人家庭拒要東涌！1個月後二派這屋邨　她解釋2個幸運原因

許多港人輪候公屋，希望入住心儀單位。有女子在小紅書表示，自己和丈夫一直住在石硤尾，育有3名孩子，包括1名新生嬰兒，5人家庭輪候公屋，首派東涌翔東邨，卻因嫌遠而放棄。她之後轉為輪候市區公屋，估計自己家庭成員較多，加上有新生嬰兒，所以約1個月後二派石硤尾邨1個大約440呎單位，形容「超級無敵幸運」。



許多網民留言恭喜，「呢度好好呀，又近地鐵站」、「正呀」、「方便小朋友返學放學」、「這些機會屬於你的」。



樓主一家輪候公屋，首派翔東邨翔星樓，由於地點太遠，1個月左右後，二派石硤尾邨美薈樓1個單位。（小紅書圖片）

首派翔東邨翔星樓

樓主在小紅書表示，和丈夫長時間住在石硤尾，他們育有3名孩子，包括1名新生嬰兒，老爺和奶奶住在同區，但並非同住，他們以5人家庭身份輪候公屋，首派翔東邨翔星樓。由於地點太遠，寧願拒絕等候二派，同時轉為輪候市區公屋。

二派石硤尾邨美薈樓

樓主相信自己家庭成員比較多，加上有1名新生嬰兒，1個月後就收到二派，為石硤尾邨美薈樓約440呎單位，笑言「超級無敵幸運」、「搬屋連車都不用叫」。

其他網民指出其實翔東邨環境優美，但的確比較偏遠，配套有待完善。（小紅書圖片）

網民︰發夢都能笑醒

大量網民恭喜樓主，「交通方便，買嘢又方便平，幾好住」、「羡慕」、「市中心，好方便，發夢都能笑醒」，亦有網民指出其實翔東邨環境優美，但的確比較偏遠，配套有待完善。

