公屋家訪！「失蹤戶」酸告示求情　「特更職業」惹議　房署咁回應

【公屋／打擊濫用公屋】房屋署不時會突擊巡查公屋單位，以了解租戶居住情況，同時打擊濫用公屋。本港網絡瘋傳圖片，指屯門良景邨公屋有單位門外張貼告示，有自稱「特更的士司機」的住戶求情，解釋因工作時間不定時，所以近日有房屋署人員家訪時無人應門，又期望房屋署人員下次家訪可留下聯絡方法，以便他回覆。



告示引來網民熱議，「的士佬有時候真系好慘。公屋用水用得少一定被人搞」、「呢啲咪好，有交帶」。但亦有網民認為告示無用，「而家就係要特擊檢查，你貼張嘢有鬼用咩」、「天才，同房署講你哋上嚟check我時候通知我，我定當回家配合」、「揸特更揸到返唔到公屋咁就無謂霸住間屋啦」。同時有人指長時間開的士載客，收入一定相當可觀，質疑該住戶「有冇如實報收入？」。



屯門良景邨公屋有單位門外張貼告示，有自稱「特更的士司機」求情，解釋因工作時間不定時，所以近日有房屋署人員家訪時無人應門。（資料圖片）

政府加強打擊濫用公屋。本港Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」等多個群組近日流傳圖片，指屯門良景邨公屋有單位住戶因房屋署人員家訪時無人應門，於是在門外張貼告示自稱是「特更的士司機」，工作時間不穩定，藉此求情免失公屋。

房屋署巡查無應門 的士司機貼百字告示求情

圖片見到，告示貼在門口大閘，寫上百字求情，「致房屋署家訪職員：此單位住戶即本人是一位特更的士司機，工作時間非常之長，而且時間不穩定。近日鄰居告知本人有房署人員來家訪無人應門，如果你們再來家訪都無人，煩請在信箱留下聯絡方法，本人定當盡快回覆，謝謝」。

屯門良景邨公屋有單位門外張貼求情告示。（網上圖片）

網民：即係一人單位？即係收入超標啦

網民看過圖片議論紛紛，有人同情部份公屋住戶或因工作時間問題，難以應付房屋署人員突擊巡查，「呢啲咪好，有交帶」。

但有更多網民質疑，「你講係特更就係特更司機，房署問你有乜嘢可以證明你係的士司機，有冇稅單？唔好當啲職員係傻仔先啦」、「我就唔信搵一日見下職員咁難」、「特更冇人應門，即係一人單位？即係收入超標啦」、「做的士唔係大晒，我就唔信次次你都唔喺到」。

有網民質疑，「做的士唔係大晒，我就唔信次次你都唔喺到」。（資料圖片）

有人質疑返唔到公屋卻霸屋

也有網民揶揄，「曲線叫人加租？天才」、「咁樣寫此地無銀……」、「天才，同房署講你地上嚟check 我時候通知我，我定當回家配合」、「而家就係要特擊檢查，你貼張嘢有鬼用咩」、「揸特更揸到返唔到公屋咁就無謂霸住間屋啦」。

房屋署：住戶告示不能作為居住證明

房屋署回覆《香港01》表示，為加強公屋戶籍管理工作，以確保寶貴公屋資源得以妥善運用及合理分配，房屋署職員會根據《房屋條例》第22條的規定進行例行家訪，以核證公屋單位的住用情況；在家訪調查期間，住戶須出示身份證明文件，讓房屋署職員核對戶籍資料，住戶告示並不能作為居住證明。

房屋署又說，一般會以租戶留下的聯絡方法（例如電話或電郵等）聯絡租戶，以安排家訪，如未能以上述方法聯絡租戶，便會於租戶信箱留下便條，請租戶回覆房屋署。