頭頂200公斤水泥！男子為贏手機打賭玩命　脊椎神經系統受損慘死

為了手機，網傳有人會賣腎，而這個男子更慘送命，實在不值！尼日利亞1名男子和友人打賭，為了贏得對方手機，竟挑戰用頭頂起4袋、合共200公斤的水泥，最終導致脊椎和神經系統嚴重受損，留醫4天後終不治。



事實上，200公斤水泥近乎是一般成年男性體重的3倍，相信男子無法承受壓力而喪命。



尼日利亞有男子和友人打賭，為贏得對方手機，竟以頭頂起近200公斤水泥，最終脊椎受損慘死。（網上影片截圖）

綜合外媒報道，事發於9月20日，尼日利亞年輕男子吉本加（Gbenga）跟朋友打賭，挑戰用頭頂起4袋、合共200公斤的水泥，而勝利一方即可得到對方手機，未料他因此導致脊椎受損，留醫4天後不治。

為贏手機和友人打賭「頭頂200公斤水泥」

從現場拍攝片段可見，吉本加在友人協助下，被人逐次在其頭頂上添加一袋水泥，最初他仍能站穩陣腳，之後他成功頂起4袋水泥，但未夠2秒即跪倒地上，水泥隨之跌下地面，現場一度引來眾人喧嘩嘲笑聲。

男子在友人協助下，逐層於其頭頂添加1袋水泥。（網上影片截圖）

男子最初仍能站穩陣腳，但未夠2秒即跪倒地上。（網上影片截圖）

現場傳出不少人喧嘩嘲笑聲，有人甚至趴地大笑。（網上影片截圖）

男子跪倒地上，無法站起。（網上影片截圖）

有人扶起男子時，對鏡頭露齒而笑。（網上影片截圖）

男子倒地不起 友人扶起亦無法站立

眼見男子倒地不起，有人嘗試扶起他，但發現他無法站立。（網上影片截圖）

男子下身似是癱軟 甚至無法說話

眼見吉本加倒地不起，有人嘗試扶起對方，但發現他已無法站立，察覺情況不妙於是往他臉上潑水，又試圖將他拉起身來，企圖讓他清醒過來，但吉本加表情似是相當痛苦，下身更似是癱軟，不但無法靠自身站起來或移動，甚至無法說話。

有人於是向男子臉上潑水，企圖讓他清醒過來。（網上影片截圖）

有人試圖將他拉起身來，但男子下身似是癱軟，無法站起身或移動。（網上影片截圖）

男子甚至無法說法。（網上影片截圖）

男子被送院搶救，因脊椎和神經系統嚴重受損，留醫4天後不治。（網上影片截圖）

留醫4天因脊椎和神經系統受損終不治

吉本加之後被送往醫院搶救，留醫4天後延至9月24日終傷重不治。據知，合共200公斤的水泥幾乎是一般成年男性體重近3倍的重量。而醫生所提供的醫療報告顯示，吉本加根本無法承受4袋水泥的巨大壓力，導致他脊椎和神經系統嚴重受損，是致命主因。

（綜合）