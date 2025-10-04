兩餸飯進駐機場！打工仔排長龍：開心　網民推介旅客試「HK特色」

兩餸飯「This This Rice」價廉物美是不少港人恩物。近日香港機場T2二號客運大樓終於開設「香港名物」兩餸飯店，有網民拍到店外大排長龍的畫面，售價50元起，吸引許多機場打工仔光顧，也有駕駛機場巴士線的司機，「機場職員表示開心」、「周圍都80、90蚊個飯！佢50起跳喎」，又推介「訪港旅客都應光顧吓，HK特色」，但也有網民認為機場開兩餸飯店不利香港形象，「真真折墮的香港」。



網民拍到機場二號客運大樓新開設的兩餸飯店門外大排長龍。 （facebook「香港兩餸飯關注組」）

香港機場二號客運大樓開設兩餸飯店，大受歡迎。 （facebook「香港兩餸飯關注組」）

機場二號客運大樓兩餸飯店開張排長龍

香港機場新二號客運大樓曝光之際，已預告會有兩餸飯店進駐，facebook「香港兩餸飯關注組」有不少網民發帖，分享近日開張的機場兩餸飯店，更拍到許多機場上班的打工仔排隊光顧，菜單所見，兩餸飯每盒50元、三餸55元、淨餸單拼60元起，有打工仔笑言「如果識諗，最忙時間請兩個兼職落柯打送埋，當包伙食，唔使機場同事排隊，分流一下應該造福許多人」。

網民拍到兩餸飯店吸許多打工仔光顧。（facebook「香港兩餸飯關注組」）

網民大讚：質素好高，遊客食都唔會失禮

許多網民大讚機場開設兩餸飯店，為附近打工仔及旅客提供更多選擇，「訪港旅客，都應光顧吓，HK特，一啲都唔失禮」、「午餐時間好多工友」、「兩餸飯經濟國際化」、「呢間質素好高，遊客食都唔會失禮」、「機場七仔買支水都貴啲，佢哋真係算抵食，加上幾啱口味」、「周圍都八九十蚊個飯！佢五十起跳喎！梗係多人排啦」。

網民又分享兩餸飯照片，見到菜式賣相不錯，有咕嚕肉、蒸倉魚等家常菜。

網民分享機場兩餸飯店的菜單及餸菜款式。（facebook「香港兩餸飯關注組」）

有網民斥機場開兩餸飯「折墮」

不過，部份網民認為機場開兩餸飯店不利香港形象及機場內其他食肆，「真真折墮的香港」、「重點，搞到同場其他食肆執笠，真係多謝晒」，「重點在機場上班的人，本來就是有一定消費能力的，可能會破壞香港經濟循環」。

打工仔：係福音，多一個食飯選擇

相關言論卻引來網民反擊，「邊個話係機場返工有一定消費能力？」、「見到呢期機場有兩餸飯鬧得沸沸揚揚，好想說一句，對於在機場返工嘅員工，係福音，多一個食飯選擇，機場職員表示開心」、「仲有一啲揸機場線嘅巴士車長嚟講喺呢度食嘢，都係多一個選擇，仲要唔使特登行返上去」。