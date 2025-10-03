尖東站小童疑小便入膠樽！黃液體膠樽棄地　目擊港女崩潰：嚇親我

任何時候，男女老幼都不應隨地便溺！有港女在社交平台發文，指日前於港鐵尖東站目擊有小童疑小便到塑膠瓶，同行成人事後將疑載有尿液的塑膠瓶直接棄置地上，她表示適逢國慶假期，已預計會有大量旅客訪港，但親眼目睹以上畫面仍感到震驚，故稱「嚇親我」。有網民批評當眾小便行為，「呢個（小朋友）都唔細啦，急仲未識講？忍一陣都唔得？」、「香港廁所都算易搵同埋多，偏偏揀室內屙，呢啲真係教育問題」。



尖東站有小童疑小便到膠樽，再被指將膠樽棄置地上。（「threads＠no_schoolpls」圖片）

尖東站小童疑小便落膠樽 膠樽再棄置地上

有港女於10月1日（周三）在threads帳號「no_schoolpls」發帖，指於尖東站目擊有小童站在較為僻靜的暗角處，疑似小便到膠樽，之後直接將膠樽連同垃圾棄置於地上。從相片所見，有名穿藍色外套小童站在暗角位，另1名穿白色套裝的大媽在旁伴着，2人離開後，地上遺留2個塑膠瓶以及垃圾膠袋，而其中1個塑膠瓶載有黃色液體。

目擊港女崩潰斥：核突

樓主續稱，適逢國慶假期，早已預計會有大量旅客訪港，但沒曾想會親眼目睹以上畫面，大感震驚，故稱「核突，嚇親我」。

地上遺留2個塑膠瓶以及垃圾膠袋，其中1個塑膠瓶載有黃色液體。（「threads＠no_schoolpls」圖片）

小朋友「人有三急」可體諒？

帖文引來網民熱議，有人表示理解小童偶爾會出現「人有三急」情況，「有用樽已經好好了」、「小朋友好正常，特別旅行時你無辦法保證搵得到廁所，不過個樽應該（掉）去垃圾桶」。

網民指站內有廁所：呢啲真係教育問題

惟更多留言反駁「小朋友」並非藉口，「飲完水隔段時間，（家長）正常應該同佢去廁所，唔係周圍屙周圍掉」、「呢個（小朋友）都唔細啦，急仲未識講？忍一陣都唔得？」、「香港廁所都算易搵同埋多，而且真係急揀草叢都理解，偏偏揀室內屙，呢啲真係教育問題」、「現在絕大部分地鐵站都有廁所，而且真的需要幫忙可以找職員」、「成個地鐵站都有垃圾桶」。

港鐵尖沙咀站月台近幕門門邊，出現一灘不明黃色液體。（「threads＠louisslss」圖片）

目擊者估計為小便，而網民則另有看法，覺得似是飲料。（「threads＠louisslss」圖片）

尖沙咀月台近幕門出現不明黃色液體 網民熱議何物

另外，10月1日有網民在threads帳號「louisslss」分享照片，顯示港鐵尖沙咀站月台近幕門門邊，出現一灘不明黃色液體，樓主估計為小便，故揶揄「尖沙咀黃金尿賀國慶」。

有網民表示嘩然，「都幾恐怖」、「喺牆邊嗰啲都算啦，喺車門呢個位係咩料」；但有留言覺得不似尿液，反倒像是飲料，「真係尿？你咁肯定？」、「咁少唔係尿啩…」、「好似橙汁」。

