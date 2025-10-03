港鐵大媽們衝上車爭位　大叔慘被「夾住」　神舉動反成焦點：好強

【港鐵／讓座／爭位】港鐵座位有限，但這樣坐也太離譜了吧？有乘客於社交平台發布相片，指乘搭港鐵時有一行多名旅客衝上車「搶位」，其中1名大媽更「夾住」原本坐在座位的大叔，然而大叔「神舉動」成為網民焦點，直指「都幾好嘢」、「好強」。



港鐵座位有限，不應「爭位」。（資料圖片）

港鐵找座位坐也不應影響他人。有乘客於社交平台Threads發布相片，指乘搭港鐵時，有「成排人」無視「先落後上」規則衝入車廂，並「成功夾住阿叔」。

港鐵大媽衝上車爭位坐夾住大叔

從相片見到，當時車廂5人座位坐滿5人，但有1名大媽強行攝入兩名乘客中間，左腳臀部位置「頂着」旁邊女孩，右邊則「頂着」1名大叔，臉上露出笑容。可是雖然被「夾擊」瑟縮一角，但大叔仍然低頭看手機，似乎完全沒有被大媽影響到。

樓主則補充，「阿叔見慣世面，繼續若無其事」，又疑惑「阿姐乜咁坐真係舒服咩」。

大叔反應成網民焦點：都幾好嘢

事件引來網民熱議，不少人對大叔反應表示佩服，「唔出聲嗰下好嘢」、「忍到口唔出聲話佢都幾好嘢」、「好強」、「阿叔真係太好人」、「怯，就輸一世，老X都唔讓」。

不少人對大叔氣定神閒反應表示佩服。（tylux456@Threads）

亦有大批網民批評大媽做法離譜，「點解要搶凳坐呢？」、「真係好X核突」、「出聲，出聲，出聲呀，唔好X同佢哋客氣」、「主要係想煩到邊位阿叔頂唔順走開，咁大媽就有位坐」、「類似情況發生過，要即刻出聲：坐4個人咋！之類」。