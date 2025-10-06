城巴黑衣女坐樓梯！港女求讓路遭英韓語大罵　網民竟撐：佢無錯喎

巴士樓梯不准站立，但可以坐？有港女於網上發文公審1名黑衣女，稱乘搭城巴時見到對方坐在往上層的樓梯上，便用普通話請黑衣女「借過」，詎料對方突然情緒激動，用英文和韓文叫喊和罵她，甚至指出城巴張貼的告示並無規定不能坐在樓梯上。



帖文引來熱議，有網民指出「佢又無錯喎，中文同英文都係話唔准企」，但有人隨即表示坐在樓梯十分危險，「一剎車一衝前隨時撞斷頸重刷人生」，亦阻塞通道，「咁佢又無錯嘅，不過唔好阻住人上落，阻住人上落就有問題」。



不過城巴乘客須知第12條提到，「乘客上車後請盡量行入車廂尾後位置，以保持梯間及閘門通道暢順」，即黑衣女坐在樓梯已涉阻塞通道，違反第12條守則。



該港女於Threads發文表示，乘搭城巴時見到有黑衣女坐在往上層的樓梯上，「我以為佢唔舒服，跟住用普通話同佢講借過，佢係咁大叫「what do you want what do you want（你想要什麼），仲用韓文鬧我，wtx這個世界」。

港女說，黑衣女其後指出城巴張貼的告示並無規定不能坐在樓梯上，「佢話淨係話唔畀企，無話唔畀坐，what the fxxk，我真係笑X咗出聲」。

城巴告示：上層及樓梯不准站立

港女上載兩張照片，見到1名穿黑色上衣女子坐在樓梯上，當時下層車廂站立空間寬裕，毫不擁擠。另1張照片顯示，城巴在車廂內張貼的告示無論中文或英文，都只提醒「上層及樓梯不准站立」，並無規定不能坐下。

城巴乘客須知第12條提到，「乘客上車後請盡量行入車廂尾後位置，以保持梯間及閘門通道暢順」。（資料圖片）

網民斥不可理喻：無寫不可以就等於可以

有網民留言表示，「如果唔阻閣下上落，真係由佢吧！萬一緊急刹車，佢會幾傷下。咁都做，一係傻，一係蠢，兩者都勸唔掂，慳番啖氣好過」、「好危險喎，如果唔覺意踢到佢，佢成個碌落樓梯就唔係幾好啦」、「啲人真係不可理喻，無寫不可以就等於可以」'「由得佢啦， 一嘢剎掣，流血就知痛」。

有網民質疑黑衣女是否真韓國人，「即用盡識嘅韓文問佢，睇下佢答唔答到」，有網民指出「無論遇上任何國籍刁民都係同巴士司機講就得啦，佢份人工包咗㗎」、「唔使同佢講咁多，同車長講就得，等車長處理」、「由佢坐喺到俾人『唔小心』咁踢到踩到囉」。

