城巴塞爆行李篋！輪椅老伯上車遭拒　車長：搞到咁逼　城巴咁回應

行李篋「爆滿」令輪椅人士不能上巴士，這樣合理嗎？有港女於社交平台發相發文，指乘搭970號城巴時，有輪椅老伯因輪椅位放滿行李箱，因而被車長拒絕上車；雖然老伯其後獲熱心乘客幫忙而成功上車，卻被車長指摘「搞到咁鬼逼，其他人冇位企，冇得行啦」。多名乘客看不過眼「幫口」，惟老伯反應卻令人心酸，樓主目擊事件慨嘆，「作為車長，唔幫伯伯上車，伯伯上咗車仲係咁話佢，坐輪椅佢想？搭架巴士都要佢讓位？」。



帖文引來網民熱議，紛紛批評車長做法不當，「將啲行李位擺喺輪椅位嗰啲個司機唔X臭？又係欺善怕惡」、「個司機完全錯晒，嗰個位唔係畀人放行李」。



城巴回覆《香港01》表示，已即時展開調查，並主動聯絡帖文目擊者以掌握事發經過、班次及車長編號等資料，以便從速跟進事件。港女則補充，「城巴聯絡咗我，已將車長編號告知，如何處理，將交由城巴決定，唔會公開車長編號，原意只係希望同類事件唔會再發生」。



有港女指，乘搭970號城巴時，有輪椅老伯因輪椅位放滿行李箱，一度被車長拒絕上車。（Threads@sunlk77）

巴士輪椅位不是輪椅人士優先使用？該港女近日於社交平台發相發文分享事件。事發於8月25日，她乘搭970號城巴時，有1位坐輪椅伯伯上車，但因為輪椅位放滿行李篋，車長要求伯伯乘搭下一班車，但由於伯伯想乘搭該班車，有熱心乘客便幫助伯伯上車，亦有人願意讓座。最終伯伯上車後安坐，卻被車長責罵，「都叫你搭下一班㗎啦，搞到咁鬼逼，其他人冇位企、冇得行啦」。

輪椅位放滿行李篋 輪椅伯伯上城巴被車長阻止

從相片見到，輪椅位放了至少2個大型黑色行李箱，橫放在地，上面放了1個黑色背包，而其中1個行李箱旁站着1名年輕女子，未知是否行李箱「物主」。由於輪椅位沒有位置，老伯要把輪椅放置於輪椅位旁通道，一直伸手扶穩。

輪椅位放了至少2個大型黑色行李箱，橫放在地，上面放了1個黑色背包。（Threads@sunlk77）

其中1個行李箱旁站着1名年輕女子。（Threads@sunlk77）

由於輪椅位沒有位置，老伯要把輪椅放置於輪椅位旁通道，一直伸手扶穩。（Threads@sunlk77）

樓主憶述，當時車廂仍有很多位置，「同埋我哋啲乘客都冇介意，車長就係咁鬧伯伯」，多名乘客看不過眼，幫忙反駁車長，「當時有位熱心嘅乘客幫口：好多位喎，大把位啦，之後好多乘客和應：係囉（都喺到笑返車長轉頭）（好有愛）」。

獲熱心乘客幫上車 輪椅伯伯仍被車長責罵反應心酸

不過樓主留意到，伯伯一直扶着輪椅，默默不語，令她大感心酸，「嗰個位唔係輪椅人士優先使用㗎咩？係咪應該叫擺咗行李篋嘅乘客讓返個位出嚟？作為車長，唔叫不特止，又唔幫伯伯上車，伯伯上咗車仲係咁話佢，坐輪椅佢想？搭架巴士都要佢讓位？」。

網民看過帖文都批評車長做法不當。（Threads@sunlk77）

網民批車長不當：輪椅位唔係畀人放篋

網民看過帖文都批評車長做法不當，「心痛！個阿伯唔應該受呢啲委屈！」、「將啲行李位擺喺輪椅位嗰啲個司機唔X臭？又係欺善怕惡」、「個司機完全錯晒，嗰個位唔係畀人放行李」、「個個係輪椅位，伯伯有權用，唔係畀人放篋」、「個女仔仲要挨住個位，你行得走得，好心讓返個位出嚟」、「作為車長，應該履行職責協助輪椅人士安全上落車。輪椅使用者是有權使用巴士上指定的輪椅停放區域，車長應即時提醒乘客拿走行李，不得佔用，阻礙該位置！」、作為車長，應該係問啲篋係邊個嘅，叫對方拎開，而唔係唔畀輪椅上」、「作為輪椅人士，出街坐巴士經常遇到，伯伯好好彩，遇到你地一班咁有愛又願意包容嘅乘客」。

樓主於留言補充，已接獲城巴回覆，「城巴聯絡咗我，已將車長編號告知，如何處理，將交由城巴決定，唔會公開車長編號，原意只係希望同類事件唔會再發生」。

城巴：已展開調查

城巴回覆《香港01》表示，留意到社交平台上一則有關輪椅乘客乘車經歷帖文，已即時展開調查，並主動聯絡帖文目擊者以掌握事發經過、班次及車長編號等資料，以便從速跟進事件。

城巴強調，公司非常重視為乘客提供傷健共融的乘車環境，所有輪椅乘客均享有輪椅停放處優先使用權；當輪椅乘客登車時，車長應當為他們提供適切協助，包括降低巴士車身、展開輪椅上落板、確保輪椅安全固定於輪椅停放處，方能繼續行程。