旅客行李放近馬路！遭巴士「捲入轆拖走」　目擊港男：佢企咗喺度

攜帶行李出遊時理應加倍小心，以免行李丟失！適逢國慶長假期，大量旅客來港旅遊，有港男日前於佐敦目擊有內地男子因將行李放近馬路邊，慘被駛至的巴士捲入轆再拖走，而對方只能無奈「企X咗喺度」。



有網民慶幸事件未有危害行車安全或導致人命傷亡，「好彩無搞出意外」、「個巴士佬多得佢唔少」，亦有人事件正好警剔其他旅客，「吸收一次經驗就好」。



有內地旅客因將行李放近馬路邊，被駛至巴士捲入車輛拖走，目擊港男分享事件經過。（「threads＠ryanwong0915」圖片）

該港男在threads帳號「ryanwong0915」發帖，指於佐敦裕華國貨門外，目擊1名內地男子因將行李放近馬路位置，行李先是被路過的巴士撞低，隨即被捲入後轆拖走，形容對方見狀只能無奈「企X咗喺度」，但由於事出突然，他未能拍片分享。

行李篋被巴士捲入轆拖走

從樓主上傳的相中顯示，他以紅色圈圈標示1名男子，他揹背囊並擔着雨傘，站於行人過路處的路邊，背影看上去相當無助，相信他正是被巴士捲走行李的男子。

涉事男子行李篋先被巴士撞低，隨即被捲入後轆再拖走。（AI生成圖片）

網民笑瘋寸：當買個教訓

帖文惹來不少人留言，指正好警剔其他旅客，「當買個教訓」、「吸收一次經驗就好」，又笑稱「你的行李已在路上」、「另類智能行李箱」。

憂行李捲入車底致意外 男子捱轟缺空間感

更多人則批評該男子沒有危機感，擔心行李捲入車底會引致意外，「香港其中一（個）好處就係明確嘅道路分隔，保障行人，又保障駕駛者」、「以為佢哋無距離感，原來連空間感都無」、「無事嘛？架巴士」、「好彩無影響行車安全」、「個巴士佬多得佢唔少」。

（threads＠ryanwong0915）