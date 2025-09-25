連打72小時電動麻將枱冒煙着火！雀友救火片瘋傳　專家拆解成因

超強颱風樺加沙襲港期間，連續多天停課停工，相信不少人在家中打麻將消磨時間，但要注意勿長時間使用電動麻將枱。網上有影片瘋傳，見到有張電動麻將枱被用了72小時後，終捱不住冒煙噴火，嚇得四位麻將友趕忙用水壺及水杯淋水救火。影片引來網民留言，有人笑言「你們的好高級還能邊燒烤邊打麻將」、「打到火焰關了，這是最終考驗」。



有業者曾分析可能是電動麻將枱太久沒用，堆積了灰塵，或有異物蟑螂、老鼠損壞電線，如果長時間不停機連續運轉，客易導致機器過熱而着火。



有網民連續打了72小時電動麻將，麻將枱突然冒煙起火。 (Threads@hbok_momo影片截圖)

麻將枱起火，嚇得雀友走開四散。 (Threads@hbok_momo影片截圖)

麻將枱突然冒煙起火。 (Threads@hbok_momo影片截圖)

有台灣男生在Threads上發片，從影片可見，單位內的電動麻將枱正在冒煙，待麻將友揭開面板後，更從內部噴出火焰，麻將友立即淋水撲滅火種。

網民：打到火焰關了

有網民笑言，「你們的好高級還能邊燒烤邊打麻將」、「打到火焰關了，這是最終考驗」、「為什麼人家的麻將桌看起來比較好玩」。有人質疑「X！麻將桌偷抽菸喔」、「這是哪一家牌子的麻將桌？品質堪憂⋯」，有人認為用水救火未必最適合「電器起火不該用水，有機會觸電或使火勢擴大，常備乾粉滅火器或二氧化碳滅火器是個生活習慣」。

雀友嚇得連忙用水救火。 (Threads@hbok_momo影片截圖)

有專家建議使用12小時就要讓麻將枱休息一下。 (Threads@hbok_momo影片截圖)

專家建議使用12小時就要停一停

電動麻將業界人士曾指，可能是太久沒使用，堆積灰塵或裡面有蟑螂、老鼠損壞電線。如果長時間不停機連續運轉，容易導致機器過熱。專家建議使用12小時就要讓麻將枱休息一下，指電動麻將枱的馬達在中間的核心區域，盡量避免液體飲料和食物，以及打火機、酒精等易燃物掉入。一旦掉進去，要趕緊斷電。

(Threads@hbok_momo)