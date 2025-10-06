的士停雙黃線打死火燈　司機路邊草叢小便　目擊者拍「罪證」惹議

的士司機如果解決大小二便，是日常必需面對的難題。最近有網民就在網上分享影片，顯示一的士司機將車停泊在路邊雙黃線，疑似因生理需要而「十萬火急」，司機直接在行人路邊的草叢小便。



樓主其後還等到該名司機離開後，竟到草叢近距離拍下對方「罪證」，在帖文中直言「好深色，應該有啲熱氣」，事件引來網民熱烈討論。



片段顯示的士停泊在路邊雙黃線，司機直接在行人路邊的草叢小便。（Threads影片截圖）

的士司機路邊草叢小便

樓主日前在Threads上分享影片，顯示1名的士司機將車打死火燈，並停泊在路邊雙黃線，自己就下車走到行人路的草叢中小便。樓主上傳的另1張照片，應為是名的士司機小便的位置，估計是樓主在等待的士司機「完事」及離開後，上前到現場查看並拍下「罪證」，樓主看後不禁在文中直呼，「好深色，應該有啲熱氣」。

網民：行去影篤尿癲啲

帖文引來大批網民留言，不少人反指樓主特意「現場直擊」的舉動更誇張，「你影完佢屙尿，仲要走埋去影埋篤尿，呢個人做嘢都真係比較細心」、「行去影篤尿癲啲」、「大佬，呢啲唔使圖」、「唔好咁啦，的士司機唔可以飲咁多水，篤尿應該積咗好多個鐘所以先咁深色」、「似新入行，老司機都係屙落樽」、「都唔明其實有好多地方有廁所，點解要走入花叢度屙」。

(Threads@alanjai0131)