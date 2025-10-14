港鐵車廂滿座！5大媽+1大叔擠進5人座　臂貼臂震驚網民︰唔迫咩？

適逢黃金周，大量旅客抵港，各處擠滿人群，公共交通更是難覓座位。有港女日前在社交平台發文，稱在港鐵大圍站等候上車，「從來都未試過等3班車都上唔到」，車廂有大量旅客，更有人在車廂內嘔吐，明明是5人長座位，卻坐了6名成年人，「6人坐5座」場面令她譁然。



從樓主上載的照片可見，該排5人座位坐了5名大媽及1名大叔，由於都是成年人，而且身型不算嬌小，故坐到「臂貼臂」，相信十分擠迫。許多網民看照片後都驚呼「好恐怖」、「睇字都覺得有味」、「佢哋唔覺擠迫咩」。



港鐵列車的5人長座位上，坐了5名大媽及1名大叔，顯得極度擠迫。（threads@katie_haa圖片）

6名成年人擠在5人長座位

樓主10月初在threads發文，表示自己在港鐵大圍站月台等候上車，但由於太多乘客，所以她等了3班車都未能上車，其後使成功登上列車，車廂內見到大量乘客，聽其口音，相信大部份人是來港旅客，其間更遇到1名女乘客嘔吐，但對方仍堅持繼續乘車。最令到樓主驚訝的是，列車提供的5人長座位，竟有6名成年人擠在一起坐下，當中包括5名大叔及1名大叔，見到各人手臂互相緊貼。

網民︰人滿為患

樓主上載「6人坐5座」的照片，但沒有女子嘔吐的照片，隨即引來大量網民討論，「就咁睇已經想嘔」、「彈丸之地，卻人滿為患」、「粉嶺都未必上到車」。

