港鐵大叔蹲地食西瓜！網民睇片震驚：大開眼界　違附例可罰$XXXX

搭乘港鐵蹲地吃西瓜，未免太誇張了吧？有網民近日在社交平台分享影片，顯示有1名大叔蹲在港鐵車廂地面，大啖地啃食經已切開的西瓜，故拍片到網上公審。有網民批評片中人行為離譜，「做咗幾十年人，第一次見人喺地鐵食西瓜」、「誇張到有一秒覺得（條片）係AI做出嚟」，並調侃「下次會唔會打邊爐」。



根據《港鐵附例》，任何人不得在站內或車廂內飲食，違者可被罰款2,000元。



有網民拍到1名大叔搭乘港鐵時，蹲在地上食西瓜。（「threads＠kyle2708」影片截圖）

「永遠都不會令你失望的『貴賓』」，有網民在threads帳號分享影片，並後製加上由林子祥主唱、2004香港旅發局的廣告歌曲《好客之道》作背景音樂。

港鐵車廂驚見大叔蹲地「啃食西瓜」

影片可見，1名西瓜時大腿張開，臀部離地似扎馬，姿勢相當穩固，行車時亦不為所動。大叔拿着紅色膠袋包裹的大片西瓜不斷啃食，貌似吃得津津有味，當時車廂內有不少乘客，但就未見有人上前制止；樓主亦未有透露拍攝日期。

涉事乘客將手袋放在地上，拿着紅色膠袋包裹的西瓜不斷啃食。（「threads＠kyle2708」影片截圖）

平頭裝大叔蹲在港鐵車廂地面，將手袋及1個黑膠袋放置地上，蹲下不斷啃食西瓜。（「threads＠kyle2708」影片截圖）

網民斥黐線：第一次見人喺地鐵食西瓜

有網民看片後，懷疑大叔是旅客，狠斥「黐X線」，「踎都算，仲要刨埋西瓜」、「簡直大開眼界」、「做咗幾十年人，第一次見人喺地鐵食西瓜」、「以為雞翼骨同荔枝殼已經係底線，真係太低估佢哋」、「誇張到有一秒覺得（條片）係AI做出嚟」、「呢幾日除（咗）返工都唔想出街」，又揶揄「好彩唔係榴槤當造季節」、「下次會唔會打邊爐」、「要維持呢個pose刨西瓜都係武林上流」。

網民建議應即場指正 批事後公審無助事件

有人則感嘆片中人至少未有弄髒車廂，「識用膠袋墊住，好有質素」、「又食得幾乾淨，無滴喺地下」、「唔會整污糟地方，已經值得拎最佳進步獎」。但有留言覺得應即時向對方反映，「如果今日無人嘈，咪就係造成大家見怪不怪」、「其實要同佢講唔可以食，而唔係影低放上網公審」。

根據《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者可被罰款$5,000。

在港鐵範圍進食 可被罰款2,000元

而第27B條則列明，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者可被罰款$2,000。

